'Haydar Baş için adaylıktan çekilmeyi önerdiler'

Yeni Mesaj yazarı Asude Havuzlu “Sayın Kılıçdaroğlu’na sormak lazım!” başlıklı yazısında BTP’ye CHP’den gelen teklifi anlattı.
“Bu teklif yaklaşık 25 gün önce Sayın Mehmet Bekaroğlu vasıtasıyla CHP’den gelmişti” diyen Asude Havuzlu şöyle devam etti: “BTP yetkilileri ile görüşmüş, bu birliğe BTP’yi de katmak istediklerini iletmişti. Ve şimdi yine kendileri red cevabı veriyorlardı. Üstelik de günlerdir parti meclisinden birçok genel başkan yardımcısı seviyesindeki isimle görüşmeler yapılmasına, hangi ilden kaçıncı sırada aday olacağına kadar konuşulmasına rağmen. Hepsinin ‘Haydar Hoca mutlaka bizimle olmalı’ demesine rağmen.”
CHP’nin önemli isimleri Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi’nin Haydar Baş’ın adaylığı için çekilmeyi teklif ettiğini öne süren Asude Havuzlu şunları yazdı: “Eğer problem listedeki yer çekişmeleri ya da sıralamalar ise başta Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi gibi değerli insanlar olmak üzere birçok CHP’li milletvekili adayı, ‘Gerekirse beni çıkarın, Haydar Baş’ı benim yerime yazın, kendisinin bu mecliste olması şart’ dedikleri halde, hem de Saadet Partisi’ne birçok milletvekilliği sırası verildiği halde Haydar Baş Bey’e bir türlü yer verilememesinin sebebini anlamak gerçekten zor.”
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