HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

'Haydar Baş için adaylıktan çekilmeyi önerdiler'

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 08:26 | Son Güncelleme

BTP’nin 24 Haziran seçimlerine katılmama kararının ardından çarpıcı iddialar gündeme geliyor. Herkesi şaşırtan karara ilişkin BTP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Mesaj gazetesinde dikkat çeken bir yazı yayımlandı. Asude Havuzlu köşesinde, "Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi başta olmak üzere birçok CHP’li, ‘Gerekirse beni çıkarın, Haydar Baş’ı benim yerime yazın, kendisinin bu mecliste olması şart’ dedikleri halde, Haydar Baş Bey’e bir türlü yer verilememesinin sebebini anlamak gerçekten zor.” diye yazdı

'Haydar Baş için adaylıktan çekilmeyi önerdiler'

Yeni Mesaj yazarı Asude Havuzlu “Sayın Kılıçdaroğlu’na sormak lazım!” başlıklı yazısında BTP’ye CHP’den gelen teklifi anlattı.

“Bu teklif yaklaşık 25 gün önce Sayın Mehmet Bekaroğlu vasıtasıyla CHP’den gelmişti” diyen Asude Havuzlu şöyle devam etti: “BTP yetkilileri ile görüşmüş, bu birliğe BTP’yi de katmak istediklerini iletmişti. Ve şimdi yine kendileri red cevabı veriyorlardı. Üstelik de günlerdir parti meclisinden birçok genel başkan yardımcısı seviyesindeki isimle görüşmeler yapılmasına, hangi ilden kaçıncı sırada aday olacağına kadar konuşulmasına rağmen. Hepsinin ‘Haydar Hoca mutlaka bizimle olmalı’ demesine rağmen.”

CHP’nin önemli isimleri Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi’nin Haydar Baş’ın adaylığı için çekilmeyi teklif ettiğini öne süren Asude Havuzlu şunları yazdı: “Eğer problem listedeki yer çekişmeleri ya da sıralamalar ise başta Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi gibi değerli insanlar olmak üzere birçok CHP’li milletvekili adayı, ‘Gerekirse beni çıkarın, Haydar Baş’ı benim yerime yazın, kendisinin bu mecliste olması şart’ dedikleri halde, hem de Saadet Partisi’ne birçok milletvekilliği sırası verildiği halde Haydar Baş Bey’e bir türlü yer verilememesinin sebebini anlamak gerçekten zor.”

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
CHP'de liste şoku! Muharrem İnce'ye imza verenler liste dışıCHP'de liste şoku! Muharrem İnce'ye imza verenler liste dışı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Cumhur İttifakı'ndan çekilecek mi?Büyük Birlik Partisi (BBP) Cumhur İttifakı'ndan çekilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi BTP Haydar Baş

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Balıkesir AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Adana İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Adana İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Kastamonu AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kastamonu AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kars AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kars AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kahramanmaraş AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kahramanmaraş AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İzmir AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İzmir AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.