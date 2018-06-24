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HDP'li Ayhan Bilgen'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken tweet: Kars'ta elektrik kesildi, gerçek sonuçlarla ilgisi yok

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika Twitter paylaşımı dikkat çekti.

HDP'li Ayhan Bilgen'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken tweet: Kars'ta elektrik kesildi, gerçek sonuçlarla ilgisi yok

Kars'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanan elektrik kesintisinin, alınan tedbirler sayesinde il ve ilçe seçim kurullarının seçime ilişkin çalışmalarında herhangi bir aksaklığa yol açmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Haziran'da devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle gün içerisinde bazı yerlerde kısmi elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

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Bu tür olaylara karşı gerekli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında il ve ilçe seçim kurullarında kesintisiz enerji ihtiyacının sağlanması adına gerekli tedbirler alınmış olup il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Alınan tedbirler neticesinde an itibarıyla elektrik kesintisi olan bölgemiz bulunmamakla birlikte kesintilerin önüne geçmek için valiliğimizce her türlü tedbir alınmıştır."

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