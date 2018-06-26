HABER

İnce: Kılıçdaroğlu’nun karşısında asla aday olmam! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 19:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu ile yarışa gireceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen CHP'liler, peş peşe açıklamalar yaptı. Sosyal medyada ise, İnce'nin 16 Mayıs'ta Fox Tv'de yaptığı konuşmanın videosu tekrar yayılmaya başladı. Videoda İnce "Kılıçdaroğlu’nun karşısında asla aday olmam" diyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde yarışı kaybedince, CHP'de genel başkanlık tartışması başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı sert açıklamalarda İnce'yi kast ederek "koltuk sevdalılarına bu partide yer yok" demesi büyük tepki çekti. CHP'li pek çok üye ve milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı geldi.

SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR

CHP'li gençler de, bugün saat 20:00'de CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapma kararı aldı.

Bu tartışmalar devam ederken, İnce'nin 16 Mayıs'ta FOX TV'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"KILIÇDAROĞLU’NUN KARŞISINDA ASLA ADAY OLMAM"

Videoda İnce, 24 Haziran'da seçimi kaybetmesi durumunda bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkmayacağını söylerken “Ola ki 24 Haziran’da kazanamadım. Kılıçdaroğlu’nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim” diyor.

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
CHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyorCHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyor
CHP'li gençlerden parti merkezi önünde oturma eylemi!CHP'li gençlerden parti merkezi önünde oturma eylemi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı istifa istifa edecek mi Kurultay Fox TV fatih portakal

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Okuyucu Yorumları 14 yorum
CHP liderini referandum ile belirlemek şart oldu
Adamsın İnce münafıklar kavga etmenizi istiyor oyuna gelmeyin
fitne sokmayan adam yakışır
Kılıçdaroğlu istifa ederse zaten karşısına aday olarak çıkmamış olucak ki zaten chp nin içindeki homurtular istifası icin kılıçdaroğlunun
Zaten şuandada aday olmayacak direk gelecek !
buradan sayın İnceye sesleniyorum. İnce son 20 yılın en düzgün vaad veren siyasetçisidir. bu saatten sonra kılıçtaroğlu gitse de chp nin başına geçse de kesinlikle ve iktidar olamaz. bu ülke sol partiye oy vermez. ayrıca akp 16 yıldır chp yi millete öcü gibi gösterdi. bu sebeple sayın ince yapacağı şey akp nin karşısına ya yeni bir partiyle çıkacak ya da sağdan iyi partiden devam edecek. iyi parti ile devam ederse bir sonraki seçimde ilk turda bu sefer sayin ince alır. kendi partisi ile çıkarsa işi biraz daha zor ama bu 2 yol haricinde başka seçenek yok.
bu seçim den sonra fox tv habercilerine konuşacak olanların bu kişilerin kimlere gizli gizli hizmet ettiğini düşünerek konuşmaları gerekecek..
Dersimli Kemal istifa edecek CHP kendine gelecek
adam adam!
aday olmadıki zaten
CHP nin fıtratı bu değiştiremezsin
Yeter da koltuk sevdalısı sensin . Abi kılıç ve bahçeli ne inatçı ya .olmuyo zorlamanın anlamı var mı
Sn. ince o zaman demiş olabilir fakat halk onu artık Chp nin başonda görmek istiyor ve tahmin ediyorum sn kılıçdaroğlu bu baskıya dayanamayıp koltuğu sn inceye devredecektir.
OLURSUN BAŞKANIM OLURSUN, BU ADAMLA BİR HALT EDEMEYİZ. SİYASETE TERS OLAN BU ADAMDA UTANMA YOK. BİR HALT EDİYOMUŞ GİBİ BU GÜN KONUŞMA YAPTI. BIRAK MÜTAVAZİ OLMAYI.
Diğer Haberler
CHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyor

CHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyor

CHP'li gençlerden parti merkezi önünde oturma eylemi!

CHP'li gençlerden parti merkezi önünde oturma eylemi!

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yönetime sert tepki: Bu mu başarı?

Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yönetime sert tepki: Bu mu başarı?

Ordu'nun Korgan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy oranına göre yol yapacak

Ordu'nun Korgan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy oranına göre yol yapacak

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.