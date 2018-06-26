İnce: Kılıçdaroğlu’nun karşısında asla aday olmam! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde yarışı kaybedince, CHP'de genel başkanlık tartışması başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı sert açıklamalarda İnce'yi kast ederek "koltuk sevdalılarına bu partide yer yok" demesi büyük tepki çekti. CHP'li pek çok üye ve milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı geldi.
CHP'li gençler de, bugün saat 20:00'de CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapma kararı aldı.
Bu tartışmalar devam ederken, İnce'nin 16 Mayıs'ta FOX TV'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Videoda İnce, 24 Haziran'da seçimi kaybetmesi durumunda bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkmayacağını söylerken “Ola ki 24 Haziran’da kazanamadım. Kılıçdaroğlu’nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim” diyor.
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