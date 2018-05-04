İşte 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin aldıkları imza sayısı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama başvuruları dün YSK tarafından kabul edilmişti.
9 MAYIS'A KADAR SÜRE VAR
Türkiye genelinde 957 ilçedeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. İmza verme işlemi bu sabah saat 08:00'da başladı, işlemler 9 Mayıs (çarşamba) akşamı saat 20:00'a kadar sürecek.
175 BİNE YAKIN SEÇMEN SEÇİM KURULLARINA GİTTİ
4 parti liderinin bugün (4 Mayıs 2018) saat 19:50 itibariyle topladıkları imza sayıları belli oldu. 174862 seçmen adaylar için seçim kurullarına gitti.
AKŞENER 100 BİN İMZAYI GEÇTİ
Saat 19:50 itibariyle, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 127850 imza alarak 100 bin imza barajını geçen ilk lider oldu.
Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 44967, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 14565, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 231 imza aldı.
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