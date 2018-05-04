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İşte 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin aldıkları imza sayısı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde 100 bin imzayla aday olan isimlerin aldıkları imza oranları belli oldu.

İşte 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin aldıkları imza sayısı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama başvuruları dün YSK tarafından kabul edilmişti.

9 MAYIS'A KADAR SÜRE VAR

Türkiye genelinde 957 ilçedeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. İmza verme işlemi bu sabah saat 08:00'da başladı, işlemler 9 Mayıs (çarşamba) akşamı saat 20:00'a kadar sürecek.

175 BİNE YAKIN SEÇMEN SEÇİM KURULLARINA GİTTİ

4 parti liderinin bugün (4 Mayıs 2018) saat 19:50 itibariyle topladıkları imza sayıları belli oldu. 174862 seçmen adaylar için seçim kurullarına gitti.

AKŞENER 100 BİN İMZAYI GEÇTİ

Saat 19:50 itibariyle, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 127850 imza alarak 100 bin imza barajını geçen ilk lider oldu.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 44967, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 14565, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 231 imza aldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SONUNA KADAR AKŞENER... HARAMZADELER BU SEÇİMDE YERLE YEKSAN OLACAK TÜRKİYE İYİ OLACAK
Bu imzaların çoğu sahte incelenmeli dümen yapıyorlar bunlara izin verilmemeli seçime sokulmamalı özellikle Meral Akşener seçime kesinlikle girmemeli alavere dalavere yapıyorlar ittifak yapıyorlar saçma sapan işler inceletilmeli hepsi boşuna uğraşıyorlar ülkenin Lideri belli...
Meral akşeneri desteklemiyorum en azından 1 turda ama kadının akp'ye verdiği korku 100 seçime bedel :) :) :)
iyi parti iyi geliyor bazıları icin kötü ama napalım yapcak bişi yok
Bahçeli toplanan imzalardan eleyebildiği kadar elesin. Çok ayıp etti.Zaden daha önce söylediklerini yalatmışlar ona. Şimdide bayan liderimiz haddini bildiriyor.Bize sözünden dönmeyen namuslu insanlar lazım.Bu arada zor durumda kalan öğretmenlerimize ahlaklı,onurlu ve saygın nesiller yetiştirebilmeleri için "Gök Tengri" yardım etsin.Çünkü nereden bir ses duysalar sonradan yalan olduğu ve yalakalar olduğu ortaya çıkıyor.
Bahçeli'ye kapak olsun
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