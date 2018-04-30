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İYİ Parti'den olay yaratacak seçim vaadi!

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti, Meral Akşener’in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Wikipedia’nın açılacağını duyurdu. İYİ Parti Twitter hesabından yapılan açıklamada, “25 Haziran’da Wikipedia'nın açılışına tüm halkımız davetlidir WikipediaİYİolacak” denildi.

İYİ Parti'den olay yaratacak seçim vaadi!

25 Haziran internet ansiklopedisi Wikipedia açılışı davetiyesinde, “İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa, 2. toplantı 9 Temmuz'da yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia, geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da kapatılmıştı.

BİR SENEDİR KAPALI

Sözcü'de yer alan habere göre, 29 Nisan 2017'de Özgür Ansiklopedi sloganını kullanan ve kişilerin katkısı ile ortaklaşa birçok dilde hazırlanan Wikipedia’ya, Türkiye’den erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamada “idari tedbir uygulanmaktadır” denildi. Getirilen engele, ‘Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması' gerekçe gösterildi. Türk kullanıcıların da aktif olarak kullandığı siteye 1 senedir Türkiye'den giriş yapılması yasaklanırken, Türk kullanıcılar internet üzerinden ‘Ülkemizde aylardır Wikipedia kapalı. Özgür ve bedava ansiklopedi herkesin hakkıdır” kampanyaları yapıldı.

İYİ

WIKIPEDIA TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİ

Wikipedia ise mart ayında Facebook üzerinden #WeMissTurkey etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanyada Wikipedia Direktörü Katherine Maher, Twitter üzerinden destek vererek Türkiye’ye çağrıda bulundu. #WeMissTurkey ve #TürkiyeyiÖzledik etiketleriyle Türkçe tweetler atan Maher, ‘Türkiye, sizinle bilgi paylaşmayı ve sizden öğrenmeyi özledik’ dedi ve Wikipedia’ya olan erişimin kaldırılmasını talep etti.

25 HAZİRAN’DA AÇILIŞ

24 Haziran seçimleri öncesinde İYİ Parti'den de flaş bir hamle geldi. İYİ Parti sosyal medya hesabı üzerinden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Wikipedia'nın açılacağı duyuruldu. İYİ Parti'nin resmi hesabından yazılan tweette, “25 Haziran’da Wikipedia’nın açılışına tüm halkımız davetlidir. #WikipediaİYİOlacak #TürkiyeİYİOlacak” denildi. Açılış davetinde, “İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa 2. toplantı 9 Temmuz’da yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şaşkınım. Sevinçten ne yapacağımı şaşırdım şuan. Bu müthiş bir müjde :))))) Başka derdimiz yok zaten!
Yanlış yerlerden geliyorsun meral akşener türkiyeye ait birşey değil insanlar millileşmeyi istiyor.
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