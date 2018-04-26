İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak konusunda noktayı koydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

İşte Meral Akşener'in açıklamaları:

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı konusundaki tavrı başınndan bu yana belliydi.. Bu sadece benim değil, İYİ Parti'nin ve İYİ Partililerin kararıydı.. Nitekim Genel İdare Kurulumuz önceki gün yaptığı toplantıda aldığı kararla şahsımı partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

'İYİ PARTİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI AKŞENER'DİR'



Öncelikle bilinmesini isterim ki, bu noktada isimlerin çok da önemi yok. Siyaset kaybettiği güveni, verilen sözlerin arkasında durmakla yeniden kazanacak. Biz ilk günden ilan ettik, 1 Nisan kongremizde tekraren ve açık şekilde aziz milletimize duyurduk ki, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir.

Bu kararı almamızın en önemli sebebi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın, karşısında bir blok yaratıp, onunla çarpışarak elde ettiği kazanımlardı.. Bu strateji bugüne kadar birçok kez kazandı.. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da Tayyip Erdoğan'a bu fırsatın bir kez daha verilmemesi gerekir.. Bu yüzden her partinin kendi adayı ile seçime girmesinin en doğru adım olacağı kanaatimizi ifade ettik.