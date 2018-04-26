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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak konusunda noktayı koydu

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Biz sayın Gül'ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak konusunda noktayı koydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

İşte Meral Akşener'in açıklamaları:

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı konusundaki tavrı başınndan bu yana belliydi.. Bu sadece benim değil, İYİ Parti'nin ve İYİ Partililerin kararıydı.. Nitekim Genel İdare Kurulumuz önceki gün yaptığı toplantıda aldığı kararla şahsımı partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

'İYİ PARTİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI AKŞENER'DİR'

Öncelikle bilinmesini isterim ki, bu noktada isimlerin çok da önemi yok. Siyaset kaybettiği güveni, verilen sözlerin arkasında durmakla yeniden kazanacak. Biz ilk günden ilan ettik, 1 Nisan kongremizde tekraren ve açık şekilde aziz milletimize duyurduk ki, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir.

Bu kararı almamızın en önemli sebebi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın, karşısında bir blok yaratıp, onunla çarpışarak elde ettiği kazanımlardı.. Bu strateji bugüne kadar birçok kez kazandı.. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da Tayyip Erdoğan'a bu fırsatın bir kez daha verilmemesi gerekir.. Bu yüzden her partinin kendi adayı ile seçime girmesinin en doğru adım olacağı kanaatimizi ifade ettik.

KARAMOLLAOĞLU İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİSİNDE BULUNDUK'

Burada asıl ifade etmek istediğim, Tayyip Erdoğan isminin ötesinde, Türkiye'nin bugünkü halinden sorumlu siyaset anlayışıdır. Dolayısıyla, sayın Temel Karamollaoğlu'nun, önemli görüş alışverişlerinde bulunduğumuz ziyaretinde kendilerine de aktardım. Bu konudaki görüşlerimi, Abdullah Gül adı gündeme gelmediği halde, sayın Kılıçdaroğlu ile de paylaştım. Ve bu görüşmelerde paylaştığım fikirlerim, aziz milletimize açık tüm platformlarda söylediklerimle aynıdır. Bugün sayın Karamollaoğlu bir kez daha ziyaretimize geldi.

Her iki parti liderinin de, milletvekilliği için, tekraren söylüyorum milletvekilliği seçimleri için geniş tabanlı bir ittifak önerisini de, partimizin gerekli kurullarında, alışılmışın ötesinde bir demokratik tavırla tartışıp değerlendireceğimizi ifade ettim. Samimiyetle söylüyorum, Türk siyasetinin uzun süredir unuttuğu bir demokratik tavırla karar alıyoruz ve alacağız.

'TAVRIMIZ BELLİDİR'

Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül'ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir.

'SAADET PARTİSİ'Nİ ARARIZ'

Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur.

Siyasette son 15 gündür yaşanan bu trafik ve fikir alışverişi, bir anlamda normalleşmenin belirtisidir. Bu süreçte katkımız olduğunu biliyor ve ülkemiz adına seviniyoruz. Aziz milletimize Herşeyin iyi olacağı müjdesini veriyor, herkese iyi akşamlar diliyorum.

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Meral Akşener İYİ parti Saadet Partisi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bakalım başkanlık sistemini isteyen amerika mı kazanacak yoksa Türk Milletimi
topuklu efe geliyor... bin türlü dalavere cevirecekler ama ters tepicek.
Türkiye nefes alacak. Hadi hayırlısı.
akp yola gelecek
Doğru olanı yaptı?tebrikler.Dün reisi cumhur iken noterlik yapana kim oy verecek.AKP liler bile noterlerine oy vermez. Diğerlerinde enayi olan var mı?
Meral Hanım Kararında Israr Ediyorsa, Tek Başıma Gireceğim Diyorsa, Bahçeli-Erdoğan-Akşener İttifakı Var Demektir. Zaten Var Ama Daha Anlayan Yok, Kemal Amca Kendi Eliyle 15 Vekil Verdi, Komedi Gibi, Bide Demokrasi Diyorlar. Yahu Akşener de Karamollaoğlu'da Sizi Oyalıyor Farkında Değilmisiniz? Hedef Erdoğan'ı Olası 2nci Turda Zorlanmadan Başkan Seçtirmek. Proje; 1nci Turda Cumhur İttifakı Başarılı Olamazsa, 2nci Turda Akşenerin Hdp'yi İttifaka Çekip, İyi Partiye Gelen Muhafazakar Oyların Yeniden Cumhur İttifakına Geri Gitmesini Sağlamak, Sağır İsmet Duydu Bu Kemal Amca Daha Duyamadı..
Gül aday olsun tabiki de ama saadetten aday olsun çünkü akpye yakın partilere güven olmaz çatı aday işi biraz sıkıntılı daha önce yaşandı çünkü.Saadetin başında daha önce Numan Kurtulmuş vardı ekonomik açıdan demokrasi açıdan Kürt sorunu açısından Akpyi öyle fena eleştiriyordu ki helal olsun diyordum sonra bir baktık Akpye geçmiş:)
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