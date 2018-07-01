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Kasım'da baskın yerel seçim mi olacak? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 01.07.2018 03:28 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP’nin, 24 Haziran seçim sonuçlarının rüzgarı ile yerel seçimi de erkene alabileceği fikri tartışılıyor. Kasım'da bir baskın seçim düşünülüyor. HDP’nin de destek verebileceği konuşuluyor.

Kasım'da baskın yerel seçim mi olacak? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınması ve iki seçimden de AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı'nın galip çıkması, şimdi de 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin öne çekilmesi fikrini doğurdu. Ankara kulislerinde anayasayı değiştirecek oranda destek bulunduğu takdirde yerel seçimlerin de bu yılın kasım ayına alınması tartışılıyor.

AKP-MHP, 344 VEKİLE SAHİP

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Anayasa'nın 127. maddesi gereği 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerin erkene alınması için, anayasa değişikliği ve referandum şartı ile 360, referandumsuz ise 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. AKP ve MHP'nin ise TBMM'de 344 sandalyesi bulunuyor. Bu nedenle Mart 2019'daki yerel seçimlerin erkene alınması için yapılacak bir anayasal değişiklik, muhalefetten destek sağlanmadıkça mümkün bulunmuyor.

seçim

EKONOMİK KRİZE KARŞI…

Ankara'da, AK Parti ve MHP'nin kurduğu ‘Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'daki seçim sonuçlarının rüzgarı ile yerel seçimi de erkene alabilecekleri fikri tartışılıyor. 2019 Mart ayına kadar ekonomide yaşanması muhtemel olumsuz gelişmeler ve seçim öncesi yapılan harcamalar ile iyice açılan bütçedeki sıkıntıların etkisini hissettirmeden, yerelde de ‘Baskın seçim' formülü gündeme getiriliyor.

Ankara kulislerinde, Meclis'in diğer partisi HDP'yle ilgili de çarpıcı bir değerlendirme yapılıyor. Daha önce HDP'de olan Güneydoğu'daki bir çok belediyenin kayyum ile yönetilmesi nedeniyle HDP'nin bir erken yerel seçime karşı çıkmayacağı değerlendiriliyor. Ancak özellikle MHP'nin HDP desteği ile anayasa değişikliğine sıcak bakmayacağı vurgulanıyor. Bu nedenle referanduma gerek kalmadan yapılacak bir anayasa değişikliği ve 400 oya ulaşılabilmesi için, CHP ile İYİ Parti desteği önem kazanıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim seçim sandıklarına gitmemize gerek yokki siz her türlü hal ediyorsunuz zaten
o halde hani tek adam rejimi vardi ?? demekki millet vekili olmadan hic birsey olmuyormus söylene anlatilan hersey yalan demek
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