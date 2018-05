Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına bağış

Seçim kampanyasını Cumhurbaşkanı adayının partiden bağımsız olara yaptığını belirten Muharrem İnce Amasya mitinginde 'ateşleyin bakalım paraları' diyerek herkesten yardım istedi.

İnce şunları söyledi :

'Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır. '

KILIÇDAROĞLU KAÇ LİRA BAĞIŞLADI?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağış çağrısına 'elini cebine' atarak katkıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kampanya için yaptığı bağış miktarı 13 bin lira oldu.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimde bağışlar için bazı kurallar bulunuyor. O kurallar şöyle:

Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım yapılamayacak.

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek. Bir kişinin her bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçemeyecek.