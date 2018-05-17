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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına bağış

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için herkesten bağış istedi. 'Bende para yok' diyerek para isteyen İnce'ye Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hemen bağış yaptı. Bakın Kılıçdaroğlu'nun verdiği para ne kadar oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına bağış

Seçim kampanyasını Cumhurbaşkanı adayının partiden bağımsız olara yaptığını belirten Muharrem İnce Amasya mitinginde 'ateşleyin bakalım paraları' diyerek herkesten yardım istedi.

İnce şunları söyledi :

'Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır. '

KILIÇDAROĞLU KAÇ LİRA BAĞIŞLADI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağış çağrısına 'elini cebine' atarak katkıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kampanya için yaptığı bağış miktarı 13 bin lira oldu.

bağış

24 Haziran'da yapılacak olan seçimde bağışlar için bazı kurallar bulunuyor. O kurallar şöyle:

Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım yapılamayacak.

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek. Bir kişinin her bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçemeyecek.

Bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.

Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların 'Seçim Hesabı' olarak açtırdıkları ve YSK'ye bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak.

Bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak ve başka bir amaç için tahsis edilemeyecek.

Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedilecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU PARAM YOK ZÜĞÜRTÜM GARİBANIM EDEBİYATI TUTMUYOT ARTIK İNCE BEY.DAHA GERÇEKCİ İNANILIR BİRŞEYLER BUL YOKSA TAYYİB BEY SENİ YER YUTAR SİLER SÜPÜRÜR.NEYMİŞ ÖĞRENCİYE VERECEĞİ PARAYI SARAYIN ELEKTİRİK KISITLAMASINDAN ÇIKARACAKMIŞ BA BA BA .NEYMİŞ FETÖ YÜ İADE ETMEZSE İNCİRLİKTEKİ CONİLERİ NOLE YOLLAYACAKMIŞ BA BA BA
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