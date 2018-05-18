KONDA yayınladı! İşte AK Parti seçmeni analizi: En çok ATV izliyor, internete girmiyor

Türkiye'nin en güvenilir araştırma kuruluşlarından KONDA, 'Seçmen Kümeleri' başlığıyla, AK Parti, MHP, CHP ve HDP seçmenini incelediği bir rapor serisi hazırladı. Dört büyük partinin seçmen tabanı profillerinin ihtiyaç ve taleplerinin incelendiği raporların ilkinde, AK Parti seçmeni irdelendi. Baran Alp Uncu imzalı AK Parti seçmeninin demografik özellikleri ve görüşlerinin incelendiği raporun öne çıkan başlıkları şöyle: 'YÜZDE 36'SI İNTERNET KULLANMIYOR'



AK Parti seçmenlerinin yüzde 36'sı internete hiç girmemektedir. Türkiye 2017 genel seçmen ortalamasında internete hiç girmeyenlerin oranı yüzde 29'dur. Buna göre, internet kullanımı AK Parti seçmenleri arasında Türkiye ortalamasından aşağıdadır. yüzde 8'lik AK Parti seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade etmektedir. 'EN ÇOK ATV İZLİYOR'



AK Parti seçmenlerinin haberleri izlemeyi en fazla tercih ettiği televizyon kanalları sırasıyla yüzde 26 oranıyla ATV, yüzde 19 ile TRT ve yüzde 17 ile A Haber'dir." AK Parti seçmenlerinin oy verme tercihlerini belirleyen başlıca etkenin partinin lideri olarak gözükmektedir. Yüzde 46 oranında Ak Parti seçmeni seçimlerde oyunu partinin lideri için verdiğini ifade etmektedir. Bunu, yüzde 22 ile oyunu AK Parti'nin taraftarı olduğu için ve yüzde 22 ile ideolojik nedenlerle kullandığını söyleyen seçmen grupları izlemektedir. Seçimlerde kararını son dakikada vererek oy kullanan AK Parti seçmenlerinin oranı yüzde 9, herhangi bir parti bağımlılığı olmadan oy kullandığını belirtenlerin oranı sadece yüzde 1'dir.

AK Parti seçmenlerinin üçte ikisinin ideoloji ve uygulanan politikalardan bağımsız olarak partisinin etrafında kemikleştiği sonucuna varılabilir. Toplamda yüzde 68 oranında AK Parti seçmeni oy tercihlerini lider ve parti kimliği nedeniyle yapmaktadır. 'YÜZDE 25'İ AB ÜYELİĞİNİ YANLIŞ BULUYOR'



AK Parti seçmenlerinin Avrupa Birliği'ne üyelik konusundaki görüşleri ağırlıklı olarak olumsuzdur. "Türkiye mutlaka Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır" görüşünü 'doğru' bulanlar Aralık 2015'te AK Parti seçmenlerinin yarısını oluşturmaktadır. Yüzde 25 oranında AK Parti seçmeni Avrupa Birliği'ne üyeliğin yanlış bulmaktadır." 'EKONOMİ KONUSUNDA GENELDE İYİMSER, ÖZELDE KARAMSAR'



Her ne kadar AK Parti seçmenleri ekonominin genel yönetimi ve durumu konularında iyimser görüşlere sahip olsa da, bireysel ekonomik durumları hakkında daha karamsar bir tavır sergilemektedirler. "Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda bir ekonomik zorluk bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya AK Parti seçmenlerinin yüzde 31'i beklediğini söylemektedir ve Türkiye genel seçmenleri içindeki yüzde 49 olan orana yaklaşmaktadır."

'ÇOĞUNLUĞU 'LAİKLİK ANAYASADA AYNI ŞEKİLDE KALSIN' DİYOR'



2016 yılının Mayıs ve Haziran ayları verilerinin ortalamasına göre AK Parti seçmenlerinin yüzde 46'sı laiklik ilkesinin anayasada aynı şekliyle kalması gerektiğini söylemiştir. yüzde 41 oranında AK Parti seçmeni ise laiklik ilkesinin anayasada yer almasıyla beraber devletin tüm dinlere eşit mesafede olacağı şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Laiklik ilkesinin anayasada yer almaması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 14'de kalmaktadır. 'MEDYAYA BASKI YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR'



Aralık 2016 verilerine göre, AK Parti seçmenlerinin yüzde 44'ü medyaya baskı yapılmadığını, yüzde 36'sı duruma göre bazen yapıldığını, yüzde 20'si de yapıldığını söylemektedir. Türkiye seçmenlerinin genelinde ise bu konuda tam tersi bir dağılım olduğu görülmektedir. Duruma göre bazen baskı yapıldığını düşünenlerin oranı yüzde 32 ile AK Parti seçmenleri arasındaki orana yaklaşırken, baskı yapılmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23, baskı yapıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 44'tür.