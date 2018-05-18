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KONDA yayınladı! İşte AK Parti seçmeni analizi: En çok ATV izliyor, internete girmiyor

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 10:34 | Son Güncelleme

Araştırma şirketi KONDA'nın raporuna göre, internet kullanımı AK Parti seçmenleri arasında Türkiye ortalamasının aşağısında. İzlemeyi en fazla tercih ettiği televizyon kanalları sırasıyla ATV, TRT ve A Haber olan AK Parti seçmenlerinin AB üyelik konusundaki görüşleri de olumsuz. AK Parti seçmenine göre, kurdaki istikrarsızlık 'dış güçlerin' operasyonu.

KONDA yayınladı! İşte AK Parti seçmeni analizi: En çok ATV izliyor, internete girmiyor

Türkiye'nin en güvenilir araştırma kuruluşlarından KONDA, 'Seçmen Kümeleri' başlığıyla, AK Parti, MHP, CHP ve HDP seçmenini incelediği bir rapor serisi hazırladı. Dört büyük partinin seçmen tabanı profillerinin ihtiyaç ve taleplerinin incelendiği raporların ilkinde, AK Parti seçmeni irdelendi.

Baran Alp Uncu imzalı AK Parti seçmeninin demografik özellikleri ve görüşlerinin incelendiği raporun öne çıkan başlıkları şöyle:

'YÜZDE 36'SI İNTERNET KULLANMIYOR'

AK Parti seçmenlerinin yüzde 36'sı internete hiç girmemektedir. Türkiye 2017 genel seçmen ortalamasında internete hiç girmeyenlerin oranı yüzde 29'dur. Buna göre, internet kullanımı AK Parti seçmenleri arasında Türkiye ortalamasından aşağıdadır. yüzde 8'lik AK Parti seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade etmektedir.

'EN ÇOK ATV İZLİYOR'

AK Parti seçmenlerinin haberleri izlemeyi en fazla tercih ettiği televizyon kanalları sırasıyla yüzde 26 oranıyla ATV, yüzde 19 ile TRT ve yüzde 17 ile A Haber'dir."

AK Parti seçmenlerinin oy verme tercihlerini belirleyen başlıca etkenin partinin lideri olarak gözükmektedir. Yüzde 46 oranında Ak Parti seçmeni seçimlerde oyunu partinin lideri için verdiğini ifade etmektedir. Bunu, yüzde 22 ile oyunu AK Parti'nin taraftarı olduğu için ve yüzde 22 ile ideolojik nedenlerle kullandığını söyleyen seçmen grupları izlemektedir. Seçimlerde kararını son dakikada vererek oy kullanan AK Parti seçmenlerinin oranı yüzde 9, herhangi bir parti bağımlılığı olmadan oy kullandığını belirtenlerin oranı sadece yüzde 1'dir.

AK Parti seçmenlerinin üçte ikisinin ideoloji ve uygulanan politikalardan bağımsız olarak partisinin etrafında kemikleştiği sonucuna varılabilir. Toplamda yüzde 68 oranında AK Parti seçmeni oy tercihlerini lider ve parti kimliği nedeniyle yapmaktadır.

'YÜZDE 25'İ AB ÜYELİĞİNİ YANLIŞ BULUYOR'

AK Parti seçmenlerinin Avrupa Birliği'ne üyelik konusundaki görüşleri ağırlıklı olarak olumsuzdur. "Türkiye mutlaka Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır" görüşünü 'doğru' bulanlar Aralık 2015'te AK Parti seçmenlerinin yarısını oluşturmaktadır. Yüzde 25 oranında AK Parti seçmeni Avrupa Birliği'ne üyeliğin yanlış bulmaktadır."

'EKONOMİ KONUSUNDA GENELDE İYİMSER, ÖZELDE KARAMSAR'

Her ne kadar AK Parti seçmenleri ekonominin genel yönetimi ve durumu konularında iyimser görüşlere sahip olsa da, bireysel ekonomik durumları hakkında daha karamsar bir tavır sergilemektedirler. "Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda bir ekonomik zorluk bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya AK Parti seçmenlerinin yüzde 31'i beklediğini söylemektedir ve Türkiye genel seçmenleri içindeki yüzde 49 olan orana yaklaşmaktadır."

'ÇOĞUNLUĞU 'LAİKLİK ANAYASADA AYNI ŞEKİLDE KALSIN' DİYOR'

2016 yılının Mayıs ve Haziran ayları verilerinin ortalamasına göre AK Parti seçmenlerinin yüzde 46'sı laiklik ilkesinin anayasada aynı şekliyle kalması gerektiğini söylemiştir. yüzde 41 oranında AK Parti seçmeni ise laiklik ilkesinin anayasada yer almasıyla beraber devletin tüm dinlere eşit mesafede olacağı şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Laiklik ilkesinin anayasada yer almaması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 14'de kalmaktadır.

'MEDYAYA BASKI YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR'

Aralık 2016 verilerine göre, AK Parti seçmenlerinin yüzde 44'ü medyaya baskı yapılmadığını, yüzde 36'sı duruma göre bazen yapıldığını, yüzde 20'si de yapıldığını söylemektedir. Türkiye seçmenlerinin genelinde ise bu konuda tam tersi bir dağılım olduğu görülmektedir. Duruma göre bazen baskı yapıldığını düşünenlerin oranı yüzde 32 ile AK Parti seçmenleri arasındaki orana yaklaşırken, baskı yapılmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23, baskı yapıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 44'tür.

'OTORİTERLİĞE İNANMIYOR'

AK Parti seçmenleri arasında "Devlet istediği kişiyi sebepsizce, keyfi gerekçeyle tutukladığı için fikrimi kendime saklıyorum" görüşüne katılmayanların oranı katılanların oranının oldukça üzerindedir. AK Parti seçmenleri içinde fikirlerini açıklamaktan sakınmadığını söyleyen seçmenlerin oranı diğer tüm parti seçmenlerininkinin üzerindedir.

'KURDAKİ İSTİKRARSIZLIK 'DIŞ GÜÇLERİN' OPERASYONU'

AK Parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu döviz kurunda son dönemde yaşanan istikrarsızlığın nedenini 'dış güçlerin Türkiye'ye karşı bir operasyonu' olarak görmektedir.

'İNTERNETTEN HABER ALAMAYANLARIN ÇOĞUNLUĞU AK PARTİ SEÇMENLERİ'

Tüm partilerin seçmenlerinin büyük çoğunluğu internete girmediğini veya internetten haber almadığını söylemektedir. İnternete girmeyenlerin ve internetten haber almayanların toplam oranı yüzde 81 ile en çok AK Parti seçmenlerindedir.

'İNTERNETE SANSÜRDEN MEMNUN'

Devletin dönem dönem sosyal medya mecralarına erişimi kısıtlamasından en az rahatsız olan seçmenlerin AK Partili'ler olduğu görülmektedir. AK Parti seçmenlerinin beşte biri 'rahatsızım' derken, bu oran CHP'liler arasında yüzde 88, HDP'lilerde yüzde 82, MHP'lilerde yüzde 57 ve diğer partilerin seçmenlerinde yüzde 48'e çıkmaktadır. Rahatsız olmadığını söyleyenler ve memnun olduğunu söyleyenler en fazla AK Partili'lerdir.

'YARGININ İŞLEYİŞİNDEN MEMNUN'

Türkiye'de hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubu AK Parti'ye aittir. AK Parti seçmenlerinin yüzde 70'i hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu belirtmektedir.


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Konda ak parti ATV TRT seçmen a haber

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
şaşırmadık
@sadikaliyuceer Ekmek arası makarna yiyenlerden sağlıklı bir karar beklenmek olmaz zaten.
ALLAH bir insanı yada ülkeyi cahille sınamasın
zaten atv show star a haber dışında başka bı kanal ızleseler yargının bağımsız olmadığını ulkenın durumunu akp çevırdığı dolapları yalanları görecekler de atv a haber maşalah hep ovuyor yapılan zamları bıle söğlemıyor
iktidarın niye hep kazandığı işte bundan belli.ekonomi çökmüş yandaş kanallar bundan bahsetmesse ne olur.
Habere göre AKP oylarının %36 sı cahil vatandaş geri kalan % 64 eğer kış uykularından uyanırsa hala umut var demektir.
@mustafa_arin_1959 işte o % 64'ün %24'ü bu durumdan faydalanıp çalıp çırpan gruptan olduğu için akp seçim kazanıyor yani o % 24'lük çalan grup çalmaktan bıkmadıkça bu dizi devam eder ama o çalan grup artık çalmaktan bıkıp vazgeçmiş olablir
benimde ne kadar tanıdığım chp li varsa fox tv ile halk tv yi seyreder. birde magazin progralarını hiç kaçırmazlar.
@aliastarci hiç gördünmü bu kanallarda chp dışındaki seçmenlerin kafir ya da fetöcü veya terörist olduklarını söyleyen haber ya da yorum...
Millet bıkmış artık akp hükümetinden halk fakirleşti borcu olmayan yok hergün zam hergün zam hükümet yetkilileri bi öğrenmişler çıkıp ey amerika ey israil demeyi başka bişey yok
Tipik akp seçmeni işte meeeee
yandaş KONDA....
akp,li başbakan yardımcısı alibabacan vardı demiştiki türkiyenin ortalama eğitim seviyesi orta iki terk, bakanın bile bizim getirimiz bu koyunlardır demediği kaldı.
Ben de tavsiye ediyorum. ATV ve Ahaber izleyin... Amcam 2 haftada tam tamına 20 IQ verdi atv sayesinde :) Şimdi hayata çok daha toz pembe bakıyor. Ne icralık dosyalarını düşünüyor ne de ödeyemediği kirasını :)
YESİNLER SİZİN DIŞ MİHRAKLAR MASALINIZI.ÜLKENİN İÇİNE ETTİLER BIRAKTILAR..BU VESİLEYLE SİLİNİP GİTSELER İYİ OLUR.
bundan sonra ülke yönetmek çok kolay suçu dış güçlere atıyosun kurtuluyosun ????
Peygamberimiz sorar, soyle ya Ali en akıllı insan kimdır? Hz. Ali'nın cevabı şöyle olur: Akıllı insan: Bilmedıklerini sorup öğrenendir. Şahı Nakşibendi hazretlerine göre cahil insan, sormayan ve öğrenmeyendır. Az düşünen çok inananlarin partisidir AKP
YANİ YARISI CAHİL CÜHELA DİYORSUNUZ BİZ YILLARDIR BAĞIRIYORUZ DİNLEYEN YOK
yukarıdaki tesbitlerin tamamı doğru
kondamisin nesin senin hayatın yalan gerçekten yalakalıgın böylesi görülmedi
NE GÜZEL İŞTE.DİĞERLERİ FOX.HALK TV.BİRDE BOMBOŞ GEREKSİZ KONUŞUYORLAR.
hehe ya salayın bu kırsalda oturanla yaparsan chp lide girmiyor şehirde interneti bilmiyenmi var gelki andoluda tunceli dışında chp yok gibi chp 80 yıldır ülkeyi soyduğu için hepsi zengilemiş Bakırköy Kadıköy bebek etiler e bunların tutup akp olmasını bekliyemeyiz sömürdükleri düzen biti çünkü laiklik elden gidiyor diye 80 yıldır miletle uğraşıp hamam böceği kovaladılar fırınlarda sonuç dikili ağaçları yok çünkü haçlı öyle istiyor haçlı çalışırsan vatanı satarsan haçlı sana dokunmaz tabi muharem ince dolarda düşer hemen
O aşağıladığınız Ak parti seçmeni o kadar akıllıki.Sizin gibi kültürlü bilinçli geçinen ler anlayamaz bunu.Adam ben aydınım diyor chp ye oy veriyor.Kim akıllı
şaşırmadım
Sokmuslar kafalarını kuma.dunyadaki gelişmelerden habersiz,atv izleyerek her şeyin iyi oldugunu zannederek yasayıp gidiyorlar.
Köylerde yazın hayvanlar derelere götürülüp yıkanır 2 hayvana örnek vereyim 1. koyunun birini suya atın ve izleyin sürünün tamamı o suya aynı noktadan atlar engellemek istesen başaramazsın 2. ama bir eşeği suya atın diğer eşekler suya atlamaz hatta sopa zoruyla bile suya sokamazsın o eşeği sonuç daha eşeklik seviyesinde bile değil ülke
koyun tipi yaşam biraz kömür ve makarna istikrarla akp oy atmaya devam,;)
ak partiliyiz ak parti hülogggggg
kullanmayı bilmiyor demek daha doğru bir tespit olur mütavizi olup gerçekleri söylemekten kaçınmayın
yobazıte Atv, A Haber, TRT
eski enerji bakanı açıkladı. taner yıldız. bize cahil kesim oy veriyor. okmuş kesim oy vermiyor. yani cahil olduklarından internete girmiyorlar. girseler herşeyi görecekler cahillikten çıkacaklar. nereye gidiyoruz diyecekler.melih gökçek başarılıydı niye görevden aldınız. başarısızdı niye görev veriyorsunuz. çünkü ya ince ya akşener gelecek hesap soracak. korku sardı. ne kadar daha dokunulmazlık zırhına gireriz korkusu. korkuları nedir. fetöye ne istedilerde vermediler. asıl fetöcülükten içerdeler inşallah
MÜSLÜMAN GEÇİNEN HIRSIZLAR - Yazıklar olsun
Dolar neden 5 tl sorusunun cevabı olmuş bu araştırma, Bu kitle oy kullanmaya devam ederse 10 liraya doğru gitmesi normal çünkü düşünmek araştırmak öğrenmek bilmek gelişmek yok mee demek var sadece.
A haber i izle dersin dünyanın en gelişmiş ülkesi Türkiye ;)))
yine başladınız cahil diye insanları dışlamaya seçimlerden sonra görüşelim sizin o akıllı dediginiz adayları çok iyi biliyor bu cahil koyun diye disladiginiz insanlar
@umaym Seçimden sonra ortaya çıkacak olan şey memleketteki cahil sayısı. bu ülkenin %60 ı aptal diyen yargılandı ama ceza almadı , en son %51 e gerilemişti bu sefer %46 gibi görünüyor.
Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz...
bu akp düşmanlığı nedir sizde ayıpppppp
sen makarnanı kömürünü harçlığını alıyorsun seni bunlara muhtaç ediyorlar ve sen bunun karşılığında kendini aileni satabiliyorsun. ne diyelim yatacak yeriniz yok normalde bu dünyada ama gel gör ki hak hukuk zorbanın yanında son yıllarda...
İnternete girmez gazete okumaz kitap okumaz ama oy kullanır gençlerin geleceğini karartır.
burdan anlaşılıyorki BOŞ ve GEREKSİZ hepsi FIISSSSSSS
ah ah, bunların oyuyla bizim oyumuz bir gerçekten...
tam bir cahil tanımlaması
akıl tutulması
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