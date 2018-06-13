Kulis: AK Parti ve MHP'de 'Cumhur İttifakı' çatlağı!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, seçime 11 gün kala AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda, iki partinin birbirinin tabanından oy almaya yönelik girişimlerinden kaynaklanan sıkıntı ve gerilim iddialarıyla ilgili iki partinin kulislerinde şu değerlendirmeler yapılıyor: AK Parti ile MHP’nin milletvekili adayları arasında ‘oy hesabı’ tartışması yaşanıyor. MHP, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, özellikle AK Parti’nin “oy deposu” olan pek çok ilçe ve köyde kendini yeterince gösteremezken, MHP’li adayların bu bölgelerde seçim çalışmaları yapmasının “bölgedeki AK Parti’li adayları rahatsız ettiği” belirtiliyor. MHP’nin 1 Kasım seçimleri sonrası İYİ Parti’ye kayan tabanının yerine, diğer seçimlerde AK Parti’ye kaptırdığı ve partinin ‘Ak Kurtlar’ olarak nitelendirdiği oyları ikame ettiği ifade ediliyor. Böylece “AK Parti’nin, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin bazı yerlerinde tabanını MHP’ye kaptırdığı” ileri sürülüyor. Bu durumun da sahada seçim çalışması yapan AK Partili milletvekili adaylarını “rahatsız ettiği” vurgulanıyor.

'MECLİS'E BİZ DEĞİL MHP'LİLER GELİR'



Özellikle 15 Temmuz sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Yenikapı ruhuyla başlayan AK Parti’ye olan yakınlığının AK Parti seçmeninde “ilgi uyandırmasının” da sahada adaylar arasında tartışmalara neden olduğu vurgulanıyor. Zeytin Dalı, Afrin Harekatı gibi sınır dışında PKK, YPG, IŞİD terör örgütlerine yönelik askeri operasyonların “sahada AK Parti’den çok MHP’ye oy kaydırdığı” da belirtiliyor. Bu nedenle AK Partili adayların, “İttifak nedeniyle, bölgelerde bizim yerimize MHP’nin adayları milletvekili seçilebilir. Bu durumda AK Parti güç kaybına uğrar. Meclis’te MHP değil, AK Parti güçlü olmalı” diye “yakındıkları” dile getiriliyor. "HANEDE ÖHP OYU VAR' SÖZÜ'



MHP adaylarının özellikle AK Parti’nin ‘oy deposu’ İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim çalışmalarında seçmenlerin, önceki seçimlerde bir haneden AK Parti’ye giden oyları şimdi “AK Parti ve MHP arasında bölüştürecekleri yönünde beyanlarıyla karşılaştıkları” dillendiriliyor. Daha önce AK Partiye oy vermiş seçmenlerin “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde ise MHP’ye oy verebilecek durumda olmasından “AK Parti’nin tedirgin olduğu” ifade ediliyor.

'İTTİFAK DEĞİL 'AK PARTİ' VURGUSU'



AK Parti’nin seçmen bazında güçlü olduğu bazı illerde adayların MHP’lilere yönelik sahada kullandığı sözler de iki parti arasında çoğu kez ‘gerilime’ neden oluyor. MHP’li adayların sahada, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin hemen hemen her konuşmasında dile getirdiği “Adayımız Recep Tayyip Erdoğan” söylemini kullanmasına AK Parti’li adayların “AK Parti üzerinden oy devşirmek istiyorlar” diyerek tepki gösterdiği belirtiliyor. ANKARA'DAKİ 'ÜLKÜCÜ' GEÇMİŞLİ ADAYLAR



AK Parti , Ankara’daki bölgelerde ilk sıralara, “ülkücü geçmişi” bulunan, Tuğrul Türkeş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Naci Bostancı gibi isimleri aday gösterdi. Bu durumun MHP tabanı açısından “rahatsızlık yarattığı” konuşuluyor. AK Parti ittifakta samimi olsaydı, MHP kökenli adayları liste başı yapmazdı” şeklinde tepkilerin iki parti arasında “gerginlik yarattığı” ifade ediliyor. 'TÜRKEŞ'İN SÖZLERİ İTTİFAKA ZARAR VERİYOR'



Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in ittifaka yönelik, “Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Bahçeli, ‘Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olmam, hükümete bakan vermem, ben bunları ayıp addederim’ diyerek, 24 Haziran sonrası AK Parti’nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor” açıklamasının AK Parti’nin içinde tartışılmasının, MHP kanadını rahatsız ettiğine de işaret ediliyor. Türkeş’in sözlerinin ardından AK Parti’den başta milletvekili adayları olmak üzere yöneticilerin de basında benzer beyanda bulunmalarının “AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka zarar verdiği” değerlendiriliyor.

'BAHÇELİ, AK PARTİ İÇİNE OYNUYOR'



AK Parti , Bahçeli’nin özellikle af konusunda üst üste açıklamalar yapması ve ısrarcı olmasından, bazı AK Partili adayları eleştiriyor gibi yaparak aslında AK Parti’ye yüklenmesinden rahatsız. AK Parti yöneticileri, “Bahçeli, partimizin içine oynayarak hem İYİ Parti’ye kaçan oylarını hem de AK Parti içindeki ülkücü oylarını kendi partisine çekmeye çalışıyor. Bu hiç şık ve doğru bir tavır değil” görüşünü dile getiriyor. Parti içinde, Bahçeli’nin bazı illerde AK Parti’nin milletvekili aday listeleri nedeniyle kırgın ve küskün olan kişileri partisine çekmeye çalıştığı yorumları da yapılıyor. MHP’nin anketlerde baraj altında göründüğü, AK Parti ile ittifak yaptığı için Meclis’e girebileceğini belirten bazı AK Partililer, Bahçeli’nin bunun gözardı ederek açıklamalar yapmasından rahatsızlık duyuyor. 'BAHÇELİ'YE GÜVENSİZLİK SÜRÜYOR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali yıldırım ve parti yöneticilerinin MHP ile ittifakın sağlam olduğu, seçimden sonra da süreceği yönündeki açıklamalarına karşın AK Parti içinde bir kesim, Bahçeli’ye güvenmiyor. Bahçeli’nin 16 Nisan referandumundan 3 gün önce eyalet sistemi tartışmaları nedeniyle “üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir, bunları düşünmek lazım” sözlerini anımsatan bazı AK Partililer, seçime kısa bir süre kala böyle bir olayın daha yaşanabileceği kaygısını taşıyor.