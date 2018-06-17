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Meral Akşener'den Halk Arenası'nda anket sorusuna iddialı yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 17.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Meral Akşener, Uğur Dündar'ın dip dalga ile ilgili sorusuna, "Anket yapan arkadaşların tamamı şunu söylüyor; Eskiden 80 eve giderdik şu kadarı cevap verirdi. Şimdi 140 eve gidiyoruz şu kadarı cevap verilmediği için... Dolayısıyla kendileri açısından da yarın mutlaka bir anlatma ihtiyacı doğacak. Diyecekler ki, bir dip dalga vardı seçmen sessizdi biz göremedik" şeklinde cevap verdi.

Meral Akşener'den Halk Arenası'nda anket sorusuna iddialı yanıt

Halk Arenası’na katılan Meral Akşener, dip dalga ve anket sonuçları hakkında şöyle konuştu;

DİP DALGA

“Şimdi mitingden sonra üst baş değiştirmek için durduk. Bilecik’ten sonra. Aileler gördü geldiler fotoğraf çektirirken dedim ki, ‘Bakın çocuklar bu fotoğrafların karşılığı bir oydur.’ Bir tanesi dedi ki, ‘Meral anne oylar senin!.’ Daha büyük bir tanesi de döndü dedi ki, ‘Merak etme Meral abla sandıklar patlayacak!”

ANKET KONUSU

“Anket yapan arkadaşların tamamı şunu söylüyor; Eskiden 80 eve giderdik şu kadarı cevap verirdi. Şimdi 140 eve gidiyoruz şu kadarı cevap verilmediği için. Dolayısıyla kendileri açısından da yarın mutlaka bir anlatma ihtiyacı doğacak. Diyecekler ki, Bir dip dalga vardı seçmen sessizdi biz göremedik. Yani bilimsel yöntemlerimiz işlemedi. Farklı bir şey geliyor. Şartlarımız 1946’dan daha ağır ama neşeyle heyecanla mitingler yapıyoruz.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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her şeyden önce seçilirse Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan beridir olan ilk kadın Cumhurbaşkanımız olacak buda halkımızın ülkemizde değişim istediği anlamına gelecektir bana denmesin tecrübesiz yada oda kasayı boşaltır diye eğer ülkemizi adam gibi insanlar yönetirse kimse ülkemizi kendi babasının çiftliği olarak göremez siyasileri ne Anayasa mahkemesi yargılayabiliyor nede diğer mahkemeler neymiş siyasiyi yargılamak için başka bir siyasetçi bakanın onayı lazım yani ona ülkenin en etkili bakanı desek yeri değilmidir istediği yargılanır istediği yargılanmaz
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