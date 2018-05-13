Meral Akşener seçim kampanyasına start veriyor

İYİ Parti, 24 Haziran seçim kampanyasının tanıtımını yarın Ankara’da yapacak. Startı İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkan Meral Akşener verecek. Partinin kuruluşundan bu yana 70 ile giden Akşener, toplantıda seçim vaatlerini anlatacak.
YARIN STARTI VERİYOR
Gazete Habertürk'ün haberine göre toplantıya ilişkin yapılan duyuruda, “14 Mayıs’ta İYİ bir Türkiye için yola çıkıyoruz” sloganı kullanıldı. Öte yandan “Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı” anma etkinlikleri dolayısıyla Kafkas Dernekleri Federasyonu’na mesaj gönderen Akşener, “Çerkes kültürü ve Çerkes dilinin Anadolu’nun zenginliklerinden biri olarak korunması ve geliştirilmesi gerektiğini, bu zenginliğin kaybolmaması için devletin birinci derecede sorumluluğu olduğunu ve bunun için gerekeni yapacağımı bilmenizi isterim” dedi.
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