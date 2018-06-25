Meral Akşener tehdit mi edildi? İYİ Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasıyla gözler İYİ Parti'ye çevirildi. İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçlarıyla ilgili hiçbir açıklamama yapmaması merak konusu oldu.
Akşener'in bu saate kadar bir açıklamama yapması üzerine özellikle sosyla medyada 'İYİ Parti ve Meral Akşener tehdit mi ediliyor?' iddialar gündeme geldi.
Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sonuçları başarı olarak gördüklerini söyledi.
'BÜYÜK BAŞARI BİZİMKİ'
Aytun Çıray, sosyal meyda üzerinden yaptığı paylaşımda "Bizim tehdit edildiğimize dair ve benzeri daha birçok gerçek dışı haberlere inanmayın. Provokasyonlara kanmayın. 7 aylık ve imkânsızlıklar içinde bir mücadele ile %10 barajını aştık. Büyük başarı bizimki. Devam..." ifadelerini kullandı.
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