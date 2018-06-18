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MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

MHP İstanbul milletvekili Atila Kaya 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğini açıkladı.

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'de genel başkan Devlet Bahçeli'ye muhalif tavırlarıyla dikkat çeken İstanbul milletvekili Atila Kaya, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Meral Akşener veya Muharrem İnce kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğini söyledi.

Kaya, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

Kaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizi kendi adayımızı olmadığı seçime bizi mecbur bıraktılar. Tek adam rejimini temsil eden şahıs belli Erdoğan. Özgür basını, parlementer sistemi, kuvvetler ayrılığını savunan adaya oyumuzu vereceğiz.

İkinci turda sayın Akşener kalırsa ona oy veririz. Sayın İnce kalırsa ona veririz. MHP'nin ülkücü zihniyetten uzaklaşmasını kabul etmiyoruz.

Birinci turda üç hilale mührü vuracağız ancak Erdoğan'a oy vermeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Atila Kaya 24 haziran 2. tur seçim MHP

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