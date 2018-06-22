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Muharrem İnce 15 Temmuz darbe gecesi neredeydi?

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 08:46 | Son Güncelleme

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Balıkesir’deki yazlıkta olduğu öğrenildi.

Muharrem İnce 15 Temmuz darbe gecesi neredeydi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi nerede olduğu tartışmalara neden olmuştu.

TAVLA OYNARKEN ÖĞRENMİŞ

Muharrem İnce'nin 15 Temmuz gecesi CHP Yalova İl Genel Meclis Üyesi kardeşi Hüseyin İnce ile birlikte Balıkesir'deki yazlık evde olduğu öğrenildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İnce'nin yakınlarının anlattığına göre, o gece İnce ve kardeşi tavla oynarken darbe girişimi olduğunu öğrendi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrrem ince 15 Temmuz darbe girişimi

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
DEMEK Kİ BUNUNDA HABERİ VAR . OLACAKTAN RAHAT RAHAT TAVLA OYNUYOR SONUCU BEKLİYOR ONA GÖRE ORTAYA ÇIKACAK Kİ NEMALANA
seninkide marmariste tatildeydi. Hayirdir onun ki neyin rahatligiydi ???
@foto5865 SEN NE YAPIYORDUN Kİİ ...NEYSEKİ ENİŞTEDEN ÖĞRENMEMİŞ
Nerede olacak başka,biri takım elbise ile tc karşısında biri yazlıkta.aynı şekil siz hükümette olsaydınız patlamıştınız yazıklar olsun.
@proturk33 sizde patladınız pazartesiye az kaldı makarnacılar sizi
hükümette olsa Fetö olmaz dı biraz kafa yor..
ee ne olmuş yani
@yusufolug yaw he he...
SABAH GAZETESİNİN YAZDIĞI HERŞEYİ OKUYUN.NE YAZARSA TERSİ GERÇEKLERDİR.
bizi sana oy vermek zorunda.bırakanlar utansın
hangi darbe..? tiyatromu.?
muharrem incenin o gece tavla oynaması ile uğraşacağınıza ülkeyi 15 temmuz gecesine taşıyanlarla uğraşsanız.
Nee tavlamı, tavla oynuyorsa kesin fetocu oy vermeyin, Allahtan satranç değil yoksa hem haramcı hem fetocu. Zihniyet bu adam ne yapsaydı.
sonuçta Erdoğan da marmariste oteldeydi laf etmeyin !
en azında tünele girip saklanmamış yada belediye personelinin gecekondu evinde saklanmamış.
bu ülkeye bu güne kadar bir faydanız olmadı secim günü görüşürüz
nerede olması gerekiyor? boğaz köprüsünde hazır kıta beklicek hali yok temmuz ayında yazlıkta adam. abartmayın.
oğlum salaklar!!! Adam düz bir millet vekili.. CUMHURBAŞKANI DEĞİLKİ!!.. Kaldıki Sayın CB bile tatilde öğrendi.. Budamı gol değil bee!!! :) :)
E ne olmus yani C.baskanida yazlikta degilmiydi o da enistesinden ogrenmemis(?) miydi darbeyi.
mynet dikkatimi çekiyor. haberdeki fotolar özellikle seçilmiş. bilerek sürekli muharrem incenin kötü çekilmiş karelerini kullanıyorsunuz.
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