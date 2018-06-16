Muharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallere

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz'daki mitingde vatandaşlara seslendi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

"Bu yorgun adam Türkiye'nin devasa sorunlarını çözemez. Bir taze kana ihtiyaç var. Terörü istismar ediyor. Seçim yaklaştı ya, yine hazır olun bazı suistimallere. Çünkü sandıktan, oydan başka hiçbir şey gözünü görmüyor. Onun derdi kendisi. Beykoz'dan sana sesleniyorum Erdoğan. Bana bak Erdoğan. Bu iş ciddi bir iştir. Deneme yanılma ile olmaz. Oy hesabı yapma. Ben bu işi çözeceğim söz. Bu millete sözümdür. Milletin gözünün önünde, samimiyetle çözeceğim.

Yıllardır Türkiye'de bir yöntem var. O parti iktidar olunca, o partinin makbul insanları oluyor, diğerleri kendisini dışlanmış hissediyor. Allah'ın izni ile bu işi kökünden çözeceğiz. Benim Cumhurbaşkanlığımda AK Partililer de HDP'liler de, SP'liler de 81 milyonun hepsi makbul insan olacak. Ayrımcılık yok."

