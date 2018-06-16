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Muharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallere

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Beykoz'daki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, 'Seçim yaklaştı ya, yine hazır olun bazı suistimallere. Çünkü sandıktan, oydan başka hiçbir şey gözünü görmüyor' dedi.

Muharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallere

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz'daki mitingde vatandaşlara seslendi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

"Bu yorgun adam Türkiye'nin devasa sorunlarını çözemez. Bir taze kana ihtiyaç var. Terörü istismar ediyor. Seçim yaklaştı ya, yine hazır olun bazı suistimallere. Çünkü sandıktan, oydan başka hiçbir şey gözünü görmüyor. Onun derdi kendisi. Beykoz'dan sana sesleniyorum Erdoğan. Bana bak Erdoğan. Bu iş ciddi bir iştir. Deneme yanılma ile olmaz. Oy hesabı yapma. Ben bu işi çözeceğim söz. Bu millete sözümdür. Milletin gözünün önünde, samimiyetle çözeceğim.

Yıllardır Türkiye'de bir yöntem var. O parti iktidar olunca, o partinin makbul insanları oluyor, diğerleri kendisini dışlanmış hissediyor. Allah'ın izni ile bu işi kökünden çözeceğiz. Benim Cumhurbaşkanlığımda AK Partililer de HDP'liler de, SP'liler de 81 milyonun hepsi makbul insan olacak. Ayrımcılık yok."

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
oğlum bak git !!!! senin kapasiten ne ki aday oldun !!!
SURUÇTA SİLAHLI AKP LİLER ESNAF DÜKKANINI BASIYOR.HASTAHANEDE ESNAF BABA OĞLU KATLEDİYOR.AKP LİLER SUÇLU OLMUYOR.ESNAF SUÇLU OLUYOR.BU NASIL ADALET.
@vunya cahil. nerden aldın haberi..
hadi lan
Zamanında uçak fabrikasını kapatan zihniyet şimdi şunu yapacaz bunu yapacaz...Belediyeleri borç batağında..kendi evelerini belediye ek binası gösterip tadilat yapan bile var...sonra hırsız başkası...
bunlardan artık her şey beklenir inşallah 40-50 klişiyi öldürecek bi bomba patlamaz
yenileceğini anladiya
@hehe_tamam ona şöyle desek her seçimde olduğu gibi birden aniden terör olayları ortalık güvensiz algısı trafoya girilen kediler seçim gecesi değiştirilen kanunlar birleştirilen sandıklar mühürsüz oy pusulalarının kabulü gibi daha açıklayıcı olmazmı boş boş kuru mesnetsiz iki kelimeyle mesaj yazacağınıza hı nasıl olur ??
Allah reise degerli eslerine cocuklarina akrabalarina dolayisiyla butun rizeye guc kuvvet versin bu guzel aileyi basimizdan eksik etmesin ve bir omur boyu turk milletini gütmeyi nasip eylesin anam babam sana feda olsun reeeiiisss.
kılıçdar pensilvanyanın kaset komutu ile geldi.. ince ise "" gel bakalım muharrem "" komutu ile geldi..kılıçdarın hastanelerini gördük.. akp nin modern hastanelerinden korkan ince, kılıçdara yaranmak için akp nin bütün eserlerini eleştiriyor..ve en tehlikelisi , terörün yeniden hortlamasından yana..
Yahu nr vaat ediyorsunuz. Sürekli aynı şeyler,diktatör, yorgun adam,saray vb.vb.sizler neler yapacaksınız,işsizliği nasıl çözeceksiniz,emeklilikte yaşa takılan konusunu nasıl halledeceksiniz,sanayii ve tarım ile ilgili politikalarınız ve çözüm önerileriniz nelerdir.LÜTFEN çözeceğiz ve halledeceğizin dışında elle tutulur şeyler söyleyin.
ayrımcılığın kralını yapıyon birde başa gelsen yandık allah
Arkandayız İNCE Reis, Allah Yardımcın Olsun Bu Şeytanlar Karşısında
partin adam yerine koymadı seni halkmı koysun muharriş
@panyu inceyi partisi cumhurbașkanı adayı seçti bundan ötesi varmı. Halkın kimi adam yerine koyduğunada at gözlüğünü çıkart ve incenin mitinglerine bak milyonlar geliyor sonrada rte nin mitinglerine bak parayla adam kiralıyorlar yinede boș
ince sen geldin de siyaseti izler olduk yüzümüz biraz gülümsendi bozuk plak dinlemek den bıktık
incee acaba chp kadr bu ülkeye ihanet eden suistimal eden hai,nlik eden başka bir parti varmı
ince 2 lafın başı fabrika diyor..ama ne fabrikası olduğunu söyle-ye-miyor.. aklı fikri fabrikada..çünkü ne kadar terörist, militan varsa bu fabrika denilen inlerde işe yerleştirecek..geçmişte tekel fabrikalarında bunu gördük.. avm lafı duyunca deliriyor, çırpınıyor..çünkü oralara terörist yerleştiremiyor..üstelik bir fabrikada ne kadar işçi çalışyorsa, % 15 - 20 fazlası avm lerde çalışıyor.. ince biraz şeffaf olabilse bunları itiraf eder ama olamıyor..kendi yandaşlarının anlayacağı dilden konuşuyor..
@akdenizli.2 kıt beyinlisin Peșkeș çekilen șeker fabrikalarında militan, terörist mi çalıșıyor du
adam haklı her seçim öncesi olay yaşanıyor bıktık artık yalan dolandan ve trafoya giren kedilerden, mühürsüz oy yalanlarından, yol kenarında bulunan oy pusulalarındannn!!!!
İçinz ayrı dışınz ayrı olmasın vatana yazık ülkeye yazıkk insanlara yazık
hadi bakalım inşallah..Türk-Kürt-Çerkez-Zaza-Laz v.s. ayrımcılığına son verilsin..dindar dindar olmayan ayrımcığı da kalksın artık..yeter bu ülke insanının seneler boyu çektiği bu zulümden.herkes kardeş olsun..bağlı bulundukları vatanın kıymetini bilsin birlik olsun kalleşlikler vatan hainlikleri de bitsin.gerçek vatan evlatlarının önü açılsın artık...
gargadan başka kuş tanımayan başkan istemiyoruz tamam
Senin yorgun adam dedigin kindar paşa terlemeden ulkeyi yemezse adam degilim. Herifte mal coklugu ve hirsizligin biri bin para
Sen ne anlarsında ülkeyi yöneteceksin insanalr sizin neyinize güvenipte oy verecek bu akdr basitmi ülkeyi yönetmek nerde ekibinnnn vaatlenizde yıkmak var yapmak yokkk.......... hdp +chp el ele utanmadan diyorsunz ki birde seloyu başkan yardımcısı yapacağız:))))))))
Bir zamanlar senin gibi GÜRUHlar da Türkiye için hasta adam diyorlardı.şimdi hepsi toprak oldu!
yahu nasıl zihniyet. maç başlamadan penaltı diyorsun. en fazla bir okula müdür yada muhtar olacak kapasitedesin. 80 milyon oyum olsa birini vermem.
A.KP YİNE GEÇEN SEFER GİBİ DENER İMKAN VİRİLİRSE BAŞARILI OLUR BAHÇELİYE UYUPDA ERKEN SEÇİM DEDİKLERİ İÇİN PİŞMAN OLDULAR
Amerika dan arıyorlar mi halen seni önce 80 milyondan özür dile sonra hukuhükten özür dile iftira atma dürüst ol yıkıcı olmayın yapıcı olun
mustafa demirtaşi başkan yardımcısı yapacağın ve 0na MİTİ, genel kurmayı, yerel önetimleri bağlayacağın gunleri hasretle bekliy0ruz muharrem kardeşim.
amerikalılar seni mi aradı. ingilizcen var mı.. tercuman kimdi. ayrıca bu fetö k0nusu agır bir k0nu. öyle vat is dis, diz is e buk la hall0llmaz. ingilizcen nasıl muharrem.hukuk ingilizcesi bilirmisin.he3m ABD den seni, bir fetöcu mu aradı y0ksa..seçimi kazandığında ABDye gidip fetöyu getirecek mizin muharrem.
bunlar ülke yöneteceklermiş. istanbul avcılar belediyesi bunlarda ve de geliri en yüksek olan ilçelerden birisi. orada işçi ve taşeron firmaların hak edişlerini 4-5 aydan beri ödeyemeyen ve de onları mağdur ederek eylem yapmalarına kadar götüren zihniyet işte bunlar. bunlar ülke yönetecek öylemi. geçsinler bu işleri
artık TAMAM ...
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