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Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı radyo programında soruları yanıtladı. İnce, "İlk turda ne kadar oy alacaksınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Büyük İstanbul Mitingi öncesinde Numberone Radyo canlı yayınında Kadir Çetin’in konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gençlerin sorularını yanıtladı.

Kadir Çetin(K.Ç.): Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman işe alımlarda torpil mi geçerli olacak yoksa liyakat mi esas olacak?

Muharrem İnce(M.İ): Öğretmenlik yaptığım dönemde sınav kağıtlarını okurken isimleri kapatıyordum. Çünkü ismi görürsem o öğrenciye farklı bir not verebilirim diye kapatıyordum. O yüzden cumhurbaşkanı olduğumda liyakat esas olacak.

K.Ç.: Başörtüsü serbestliğini kaldıracak mısınız?

M.İ.: İnsan kız kardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı? Benim kız kardeşim 52 yaşında 12 yaşından beri başörtülü. İhale almak için yada müdür olmak için başını örtmedi. Bütün başörtülü kadınlar benim kardeşim kimsenin başörtüsüyle uğraşmayacağız. Bunu sözünü defalarca verdik bir kez daha veriyorum.

K.Ç.: İstanbul’da trafiğini nasıl çözeceksiniz?

M.İ.: Doğruya doğru. Sayın Kadir Topbaş döneminde ulaşımda güzel işler yapıldı bunların devam etmesi lazım. Bunun yanında deniz ulaşımında gelişmeler yapmamız gerekiyor. Esnek mesai saatleri düzenlenebilir.

K.Ç.: Köprü ve otoyol projelerine karşı olduğunuza dair bir söylem var ne diyeceksiniz?

M.İ.: Neden karşı olayım. Biz köprü ve otoyol yapılmasına değil yapılma şekline karşı çıkıyoruz. Köprü yapmak kolay iş. 5 Liraya yapacağınız köprüyü 25 liraya yapıyorsanız orada bir sıkıntı var. Bunu ortadan kaldıracağız. Demirel’in yaptığı körünün parası hazineye gidiyor Erdoğan’ın yaptığı köprünün parası müteahhidin cebine giriyor.

K.Ç.: Eğitimde fırsat eşitliğimiz yok. Çok fazla özel üniversite açılıyor devlet üniversitesi açılmıyor. Bu konuda bir çalışmanız var mı?

M.İ.: Eğitim hedefimiz: Başladığı yerden bittiği yere kadar parasız yapmak. İlkokuldan yüksek lisansa kadar. Bunu 5 yıl içinde yapacağımıza inanıyoruz.

K.Ç.: Gülen’in iadesi ile ilgili belgeleri kimden aldınız.?

17-25’ten sonra FETÖ okullarına yaptıkları milyonlarca yardımı açıkladım. Açıkça yalan söylüyorlar. Gülen’i usulüne uygun istemediler. Ne Amerika vermek istiyor ne de Erdoğan almak istiyor. Çünkü ‘ne istediler de vermedim’ dedi. İade edildiğinde isteyip de aldığı her şeyi anlatacak bunu yapmasını ister mi Erdoğan.

K.Ç.: Türkiye’de medya sahipleri başka bir işle uğraşmayacak dediniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz.?

Medya sahiplerinin ihale peşinde koşmasını engelleyeceğiz. Kağıt yardımı gibi yardımlarda bulunacağız.

K.Ç.:TRT ile eleştirileriniz de vardı.

M.İ: TRT borazan. Nasıl eleştirmeyeyim 81 milyondan vergi toplayan bir kurum beni vermiyor. Adaylardan biriyim. Anayasa’da iki yerde bağımsızlık ifadesi geçer onlardan biri de TRT. Nerede bağımsızlık nerede tarafsızlık.

K.Ç..Suriye ile ilgili ne düşünüyor? diye soranlar var. Burada istihdam edilemezler mi?

Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı. Suriye’de yaşayanlar ve dışarıdaki Suriyelilerin katıldığı bir Anayasa ve seçim yapılması gerekiyor. Böylece Suriye’de barış olur ve bu insanların büyük çoğunluğu ülkelerine dönerler. Dönmeyenler için de ayrıca bir çalışma hazırlanır. Burada yaşayıp bayram tatili için Suriye’ye gidenleri geri almayacağız. Büyük, güçlü bir devlet olalım ama enayi olmayalım.

K.Ç.: Bir okurumuz mazotu kim ucuzlatacaksa ona oyumu vereceğim diyor. Siz bu konu da ne söyleceksiniz?

Mazotu herkes için ucuzlatacağız ama çiftçiler için daha da ucuzlatacağız. Çünkü tarımı desteklememiz gerekir. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Zaten demokrasi güçlenirse topluma güven gelir ve piyasalarda düzelir.

K.Ç.: Cumhurbaşkanı olursanız Erdoğan’a Başkan Yardımcığı teklif edecek misiniz?

M.İ: Hayır asla etmeyeceğim. ’16 yıldır iktidarda asgari ücreti artırdım terörü çözeceğim’ diyor. Bugüne kadar çözdüm demesi gerekmez miydi. Bunadan sonra neyi çözecek. Ona başkan yardımcılığı teklif etmeyeceğim ama iyi bir emeklilik hayatı yaşamasını sağlayacağım.

K.Ç.: İlk turda ne kadar oy alacaksınız?

Yapılan çalışmalarda 30-32 bandında gözüküyorum. 35 gösteren anketler de var ama doğrusu 30-32 bandıdır. Erdoğan’ın ilk turda alacağı oy maksimum oyu alacağı için ikinci turda üzerine 1 oy bile ekleyemeyecek. İkinci turda ben cumhurbaşkanı olacağım.


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24 haziran seçim sonuçları son anket sonuçları Muharrem İnce oy oranı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
sen başkan olamayacaksın muharrem.
@akay1010 @fy79 onların gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, balık beyinlidirler milletten sandıkta tokat üstüne tokat yerler, ama yine de hiçbirşey yokmuş gibi davranırlar.
Annen olur geceleri babana başkan
25 HAZİRAN PAZARTESİ SABAHI UYANIP BİR BAKACAKLAR,REİSLERİ DEĞİŞMİŞ! BAKALIM O ZAMAN NE YAPACAKLAR! YETER ARTIK T A M A M!!!
EFENDİLER,DOLAR,EURO ALMIŞ BAŞINI UÇMUŞ!PATATES,SOĞAN OLMUŞ 7 LİRA!!! MİLLET AÇ,İŞ YOK,EKONOMİ DİBE VURMUŞ.DIŞ BORÇ 580 MİLYAR $. OYUMUZ MİLLET İTTİFAKINA! YETER ARTIK, T A M A M.
hee muharremmi dusurecek fiyatlari onu bunu deneyecez diye oylarinizi bosa harcamayin.Tayyip en azindan kotunun iyisi.Bu adam simdiden yedigi kabi pisliyor kılıçdaroğlu hayatinin yanlisini yapti. Kendini Messi ilan etti kılıçdaroğlunu sabri aslan yedigi kabi pislemez hakkimizda hayirlisi
@northstar123 ulan dolar onbin kat artsa, ömrümün sonuna kadar patates soğan değil açlıktan ölsek. vatan hainleriyle yan yana kol kola olan hiç bir gevşek bir oy değil bit vermeyiz bit.
ARTIK YILANA DA SARILSALAR NAFİLE!YEMİYORUZ BE ARKADAŞ!ORUCUMUZ BOZULACAK!!! YETER ARTIK, T A M A M.
25 HAZİRAN PAZARTESİ SABAHI UYANIP BİR BAKACAKLAR,REİSLERİ DEĞİŞMİŞ! BAKALIM O ZAMAN NE YAPACAKLAR! YETER ARTIK T A M A M!!!.,..
Yalancısın. Başörtü için önerge veren sen değil misin. Bundan sorna sen hergün cuma namazlarını da kılarsın. Kim bilir. Samimi değilsiniz. Dini başörtüyü istismar edip oy toplayacaksınız. Sanki ne olduğunuzu bilmiyoruz.
@sdurmus geç bunları o muhabbet sıktı artık...şu an öyle bir sorun mu var...BU SEFER TAMAM...
Sen kimsin RTE yi yıkmak kim....Küfürbaz tatanka cı seni
ANKETLER İÇİN SÖYLEDİĞİ DOĞRU. YALNIZ İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'IN OYU DAHA 5 PUAN DAHA GERİLER VE TUŞ OLUR.
hayaller hayaller güzeldir hayaller 32, sen aldın diyelim 12 de iyi parti 0,2 de karamollaoğlu eee kim kaldı ittifak dışı ? tabiki demirtaş onu da dahil edeceksiniz kirli ittifakınıza demirtaşı il başta ziyaret etme sebebin buydu zaten diğer adayları güya şeffafım dedirtmek için ziyaret ettin sadece demirtaşa gitseydin toplum gözünde olumsuz olacağını bildiğin için güya taktik yaptın bu meclise teröristi ilk sokan partisiniz bunca şehit kanı eline bulaşan biri ziyaret etmekte işbirliği yapmakta vatana ihanettir sen bunu yaptın kazanacağınımı sanıyorsun kendini kandırma ince ...
hadi inşallah
Gel buraya muharrem.Son geceni iyi geçir.Yarın gece balkon konuşması uykularını kaçıracak.
ADAM GİBİ ADAM...BU SEFER TAMAM...
bol keseden atmak ne kadar kolay bir sanat. hadi bende diyorum, mazot 1 tl, asgari ücret 5000 tl, işsizlik maaşı 3 bin tl olacak.
öncelikle haberin fotoğrafında da yazıldığı gibi partisiz bir cb adayı değil, chpnin cn adayıdır. sonra da adam zaten %30 oyunu biliyor ve hdp ile ittifakına güveniyor.. sen akşenere kaçan ülkücü kardeşim, senin oyunda hdp senilen teröristlerde aynı kesede sayılacak.. Erdoğanı indireceğim derken öcalanı kaldırıyorsun cCc
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