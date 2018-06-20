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'Muharrem İnce'nin oyu CHP'den 5-6 puan yüksek'

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 08:13 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin partisinden 5-6 puan yüksek oy almasının beklendiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’ndan yüksek oy alması beklenen İnce'nin, partinin yeni lideri olacağı belirtiliyor.

CHP’de liderlik koltuğunu sağlama almak için Muharrem İnce'yi aday gösterdiği iddia edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesaplarının karıştığı öne sürüldü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 24 Haziran seçim kararı nın ardından Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en zor kararını vererek son iki kongrede karşısına çıkan Muharrem İnce’yi CHP adayı olarak cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun, bu adımla hem liderliğini korumayı hem de yarışta kaybedecek İnce’yi saf dışı bırakmayı hedeflediği öne sürülüyor.

CHP’DEN FAZLA OY ALACAK

İnce’nin adaylığı ile birlikte parti içinde “Türkiye’yi yönetme iddiasından vazgeçtiği” yönünde ilk eleştirileri alan Kılıçdaroğlu, seçimin ilerleyen günlerinde hesaplarını bozan sürprizlerle karşılaştı. Bunlardan biri Kılıçdaroğlu’nun da geçici vekil desteği verdiği Millet İttifakı’ndaki ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in performansı oldu. Kamuoyunda Akşener’in geri plana düşmesi ile beraber İnce’nin CHP’nin oyundan yüzde 5-6 fazla oy alması bekleniyor. Böyle bir tablo ise 25 Haziran’da CHP için de yeni bir kavganın ilk işareti olarak değerlendiriliyor.

OTORİTESİ SARSILACAK

Haberde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son kamuoyu yoklamalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçimi ilk turda kazanacağını gösterdiği yer aldı. Parti içinde yüksek sesle dillendirilmese de, CHP ve İnce’nin ekibi de bunun farkında olduğu ve İnce'nin, CHP’den yüksek oy alırsa, Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki otoritesini sarsacağı dile getirildi.

Kılıçdaroğlu’nun kongre sürecinde PM’den seçim sürecinde de Meclis’te liste dışı bıraktığı, İnce’ye yakın isimlerin ise olağanüstü kurultay çağrısı yaparak kazan kaldırmasına kesin gözüyle bakıldığı ifadeleri haberde yer aldı.

Yeni Şafak'taki kulis haberinde ayrıca şu iddialara yer verildi.

Kılıçdaroğlu’nun ikinci hesabı ise kağıt üzerinde ittifak kurmasalar da gönülde ittifak yaptıkları HDP’ye barajı geçirtmek. İP ve SP ile kurdukları ittifaka HDP’yi 'tepki olur' diyerek almayan CHP’nin kurduğu gizli ittifak, İnce’nin Diyarbakır mitinginde deşifre olmuştu. Muharrem İnce seçim vaadlerini açıklarken kalabalık “Başkan Selo, Selo’ya özgürlük” diyerek slogan atmıştı. Alanda ise CHP'nin yanı sıra HDP bayrakları da vardı. Gönül ittifakı gün yüzüne çıkınca Kılıçdaroğlu ikilem yaşamaya başladı. Gizli ortağı HDP’ye barajı geçirtmek isteyen Kılıçdaroğlu, bir yandan da İnce’yi desteklemeye devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince 24 haziran seçimleri CHP

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
erdoğan ilk turda seçilecekmiş ha he canım he.
kılıçtaroğlu onu düşünmedimi sanıyorsunuz?yanılıyorsunuz! bu seçimden sonra parti başkanlığının bir önemi kalmıyor ama kılıçtaroğlu milletvekililiğini garanti etti 5 yıl maaş alacak genel başkan olsada ah kam kesemeyecek o da biliyorki kendilerinden bir başkası gelip te tutarlı bişeyler söylemezse chp den de bir şey olmaz.
ÜLKEYE DEMOKRASİ GEREKİYOR. DEMOKRASİYİ YAŞAYAMAYANLARIN PAÇASI TUTUŞTU...
arkadaşım sen niye anlamıyon senin başkanın bile yanı kemal bey bile reklam filiminde dahi senden bahsetmiyor sen neyin peşindesin ki
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