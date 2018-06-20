'Muharrem İnce'nin oyu CHP'den 5-6 puan yüksek'

CHP’de liderlik koltuğunu sağlama almak için Muharrem İnce'yi aday gösterdiği iddia edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesaplarının karıştığı öne sürüldü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 24 Haziran seçim kararı nın ardından Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en zor kararını vererek son iki kongrede karşısına çıkan Muharrem İnce’yi CHP adayı olarak cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun, bu adımla hem liderliğini korumayı hem de yarışta kaybedecek İnce’yi saf dışı bırakmayı hedeflediği öne sürülüyor.

CHP’DEN FAZLA OY ALACAK



İnce’nin adaylığı ile birlikte parti içinde “Türkiye’yi yönetme iddiasından vazgeçtiği” yönünde ilk eleştirileri alan Kılıçdaroğlu, seçimin ilerleyen günlerinde hesaplarını bozan sürprizlerle karşılaştı. Bunlardan biri Kılıçdaroğlu’nun da geçici vekil desteği verdiği Millet İttifakı’ndaki ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in performansı oldu. Kamuoyunda Akşener’in geri plana düşmesi ile beraber İnce’nin CHP’nin oyundan yüzde 5-6 fazla oy alması bekleniyor. Böyle bir tablo ise 25 Haziran’da CHP için de yeni bir kavganın ilk işareti olarak değerlendiriliyor.