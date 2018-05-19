Muharrem İnce'ye Samsun mitinginde sürpriz hediye

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 99. Yılında, Samsun’da seçim manifestosunu açıkladı. Ardından da 19. mitingi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'da halkla buluştu. Burada yaptığı konuşma sırasında Muharrem İnce'ye bisiklet hediye edildi.
"CUMHURBAŞKANI DEMİRBAŞINA KAYDEDİLECEKTİR"
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bisiklet hediyesi edilmesi üzerine "Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedilecektir" dedi. Konuşmasını tamamlayan İnce, platformun üstünde bisiklete bindi.
Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum