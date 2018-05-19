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Muharrem İnce'ye Samsun mitinginde sürpriz hediye

SEÇİM HABERLERİ  | 19.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Samsun'daki mitingi sırasında, İnce'ye bisiklet hediye edildi.

Muharrem İnce'ye Samsun mitinginde sürpriz hediye

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 99. Yılında, Samsun’da seçim manifestosunu açıkladı. Ardından da 19. mitingi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'da halkla buluştu. Burada yaptığı konuşma sırasında Muharrem İnce'ye bisiklet hediye edildi.

"CUMHURBAŞKANI DEMİRBAŞINA KAYDEDİLECEKTİR"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bisiklet hediyesi edilmesi üzerine "Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedilecektir" dedi. Konuşmasını tamamlayan İnce, platformun üstünde bisiklete bindi.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Samsun CHP

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