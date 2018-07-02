Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Cumhur ittifakının en küçük ortağı BBP’de, seçim sonuçları masaya yatırıldı. İttifaka karşı çıkan ve sadece Genel Başkan Mustafa Destici’nin seçilebilecek yerden aday gösterilmesini eleştiren BBP’liler, olağanüstü kongreye gidilmesini istedi.

Ancak MKYK'da yapılan oylamada talep reddedildi. Destici'ye de MKYK'yı değiştirme yetkisi verildi. Pazar günü yemin edecek olan Destici, AK Parti'den ayrılacak ve Meclis'te BBP'yi temsil edecek. Böylece AK Parti'nin sandalye sayısı da 294'e inecek.

50 KİŞİLİK MKYK KADROSU İTİRAZ ETTİ

Sözcü gazetesinden Vel Toprak'ın haberine göre seçimlerde sadece 1 milletvekili çıkarılması nedeniyle tartışmalar yaşanan BBP'de Teşkilat Başkanı Haşim Yanar, ‘' Şahsımın da içinde bulunduğu partili yetkili kurullarından güven tazelemesi gerekir'' dedi. Bu önerinin gündeme alınması 50 kişilik MKYK'nın büyük çoğunluğu tarafından reddedildi. Bazı MKYK üyeleri ve Genel Başkan Destici de bu açıklama nedeniyle Yanar'ı eleştirdi.

BBP lideri Destici MKYK'dan Başkanlık Divanı'nda değişiklik yetkisi de aldı. 13 kişilik divandan 3-4 ismin değiştirilmesi bekleniyor. Seçimde AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Mustafa Destici, TBMM'deki yemin töreninden sonra AK Parti'den ayrılacak ve AK Parti'nin sandalye sayısı 294'e inecek.