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Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

SEÇİM HABERLERİ  | 02.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın en küçük ortağı olan BBP, ittifaktan kopmaya karar verdi. Ak Parti listelerinden Meclis'e giren tek BBP'li olan Genel Başkan Mustafa Destici'nin önümüzdeki günlerde AK Parti'den istifa edeceği öne sürüldü. Bu istifayla AK Parti'nin sandalye sayısı 294'e inecek.

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Cumhur ittifakının en küçük ortağı BBP’de, seçim sonuçları masaya yatırıldı. İttifaka karşı çıkan ve sadece Genel Başkan Mustafa Destici’nin seçilebilecek yerden aday gösterilmesini eleştiren BBP’liler, olağanüstü kongreye gidilmesini istedi.

Ancak MKYK'da yapılan oylamada talep reddedildi. Destici'ye de MKYK'yı değiştirme yetkisi verildi. Pazar günü yemin edecek olan Destici, AK Parti'den ayrılacak ve Meclis'te BBP'yi temsil edecek. Böylece AK Parti'nin sandalye sayısı da 294'e inecek.

50 KİŞİLİK MKYK KADROSU İTİRAZ ETTİ

Sözcü gazetesinden Vel Toprak'ın haberine göre seçimlerde sadece 1 milletvekili çıkarılması nedeniyle tartışmalar yaşanan BBP'de Teşkilat Başkanı Haşim Yanar, ‘' Şahsımın da içinde bulunduğu partili yetkili kurullarından güven tazelemesi gerekir'' dedi. Bu önerinin gündeme alınması 50 kişilik MKYK'nın büyük çoğunluğu tarafından reddedildi. Bazı MKYK üyeleri ve Genel Başkan Destici de bu açıklama nedeniyle Yanar'ı eleştirdi.

BBP lideri Destici MKYK'dan Başkanlık Divanı'nda değişiklik yetkisi de aldı. 13 kişilik divandan 3-4 ismin değiştirilmesi bekleniyor. Seçimde AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Mustafa Destici, TBMM'deki yemin töreninden sonra AK Parti'den ayrılacak ve AK Parti'nin sandalye sayısı 294'e inecek.

"MECLİS'E DESTİCİ GİRMEDİ, BBP GİRDİ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici , TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurucu başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden 9 yıl sonra BBP'nin Mecliste temsil imkanını yakaladığını anımsatarak, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
diğerleri neden seçilecek yerden konmadı tamamen bireysel olarak mv almak ne alpereni ne bbp rahmetlilerin davalarını parti seçim malzemesi yaptınız
şahsi menfaat hesapları sağlam gelecek sağlamaz
onlarda ORTAK ÇOK MERAL SIRADA BEKLIYOR
@5870 CHP işte bundan kaybeder sürekli kin eren erdem MHP ikdidar diyor lafa bak kime hizmet ediyorsunuz
Doğru yolu bulmuş demek :)
EDEMEZ
ALGI RAHATSIZLIĞI VEREN BİR HABER AMACINIZA ULAŞMAK İÇİN 50 GÜN MUHALEFETİ POMPALAYIP DURDUNUZ ŞİMDİ CUMHUR İTTİFAKINI DAĞITMAK İÇİN MIŞ,MİŞ,BELKİ,YETKİ,TİLKİ HER NEMDEN BİR HABER SUNMA ,VE ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAK ANLADIM SİZ VAR OLDUKÇA AKPARTİ İKTİDARDA OLMAYA DEVAM EDECEK
@muhafiz1969 ne deseler farketmez zaten size, gerçek çıkarsa kripto fitöcü falan der sıyrılırsınız nasılsa. bütün ömrünüz böyle geçti.
akp partisine ihanet eden genel başkanlar çöplüğü oldu,gökçek, kurtulmuş,soylu,destici,
yine kandırıldılar:) ama almanya bizi kıskanıyo.
sizle yala cikanda kabahat git chp uye ol
Vekil seçildi Destici'nin işi bitti kalıp napacak
zaten ak partili değildiki? neyine istifa edecek :) BBP olarak alındı listeye kendi partisi adına konuşacak.. siz yeni sistemi pek anlayamadınız sanırım. yakında saadet lilerde chp den çıkacak 2 vekil.
Bundan doğal ne var ki? Olması gereken bu değil mi? Zamanında Leyla Zana SHP ( şimdinin CHP si ) ile meclise girip HADEPi temsilen ayrılmadı mı? Neden şaşırıyorsunuz.
siktirsin gitsin bi boka yaradığı yoktu zaten
KÖPRÜYÜ GEÇENE KADAR...
her gün mecliste ne işi var evinde bahçende otur maaşını al amacınız belli dakkika bir gol bir
Güle güle
şakalaşıyorlar sadece gündem lazım insanlar uğraşacak bişi bılamıyır
DESTİCİNİN İSTİFA ETMESİ HAİNLİKTİR. İTTİFAK OLMASA MECLİSE GİREMEZDİN.
ni hayet bir milliyetçi bir atatürkçü devletçi islamcı birileri çıktı içlerinden ...
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