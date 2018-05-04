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Saadet Partili Yalman: Devlet Bahçeli rehabilite edilmeli!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 13:28 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçim kuruluna başvurusunu bugün yaptı. Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 bin imzada FETÖ taraması' iddiasıyla ilgili, "Bugüne kadar FETÖ’yle kim yattı kalktı herkes biliyor. Bunu kimsenin üstünün örtmesi mümkün değil" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek kayıtlı olduğu Çankaya 3. İlçe Seçim Kurulu'nda cumhurbaşkanı adayı için imza verdi.

Cumhurbaşkanı aday gösterme formunda, "cumhurbaşkanı adayım" kısmına kendi adını yazan Karamollaoğlu, ilgili formun bir nüshasını da gazetecilere gösterdi. İmza işleminin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. Bir görevi yerine getirdik. Bu ilk adım. İnşallah imzalar süratle toparlanır. Arkasından tam olarak çalışmalar başlayacak." diye konuştu.

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"HUZUR VE BARIŞIN İLK ADIMI"

Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile yapacakları ittifaka ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

"İttifak konusu da zaten bu sıralarda gerçekleşecek. Bu bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gidilecektir. Bu da aslında memlekette huzur ve barışın bir arada olmanın ilk adımıdır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun."

100 bin imzanın bugün tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, "Cumaya biterse memnun oluruz. 100 bin imza toplandıktan sonrası ekstra olarak gelir." karşılığını verdi.

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'ALLAHA HAVALE EDİYORUM"

Gazetecilerin sorusu üzerine, Bahçeli'nin 100 bin imzaya ilişkin sözlerine yanıt veren Karamollaoğlu, "Ben bu çirkinliklerin içine batmak istemem. Herkes kendi söylediğiyle. Bugüne kadar FETÖ'yle kim yattı kalktı herkes biliyor. Bunu kimsenin üstünün örtmesi mümkün değil. Bu usül benim usulüm değil. Allaha havale ediyorum, gerisine karışmıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİTERSE MEMNUN OLURUZ"

Karamollaoğlu, 100 bin imzanın bugün tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin soruya, "Cumaya biterse memnun oluruz. 100 bin imza toplandıktan sonrası ekstra olarak gelir" yanıtını verdi.

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"BAHÇELİ REHABİLİTE EDİLMELİ"

Konya Adalet Sarayı'na Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu için imza vermeye gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman da Bahçeli'nin bu 'seçmene FETÖ taraması' talebi ile ilgili Merhaba gazetesine konuştu. Yalman, Bahçeli'nin sözlerine tepki göstererek "Sayın Bahçeli her zamanki yaptığı gaflarına devam ediyor. Devlet Bahçeli'nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

"ÇOK ÇİRKİN BİR AÇIKLAMA"

Yalman konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Çok çirkin bir açıklama. Zaten Bahçeli, sayın Erdoğan ile birlikte olmadan önc,e Erdoğan'a karşı da çirkin sözleri vardı, onları da tasvip etmiyorduk. Bahçeli'nin açıklamalarını kınıyorum. Çok ayıp bir şey. Milleti tehdit ediyor. Diyelim ki Temel Karamollaoğlu'na imza verenleri şununla bununla suçlamaya kalkmak veya başka bir siyasi temsilciye imza veren halkı suçlamaya kalkmak, had bilmezlik demektir. Çok yakışıksız bir açıklama."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
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bu seçimde mhp kümeye
SAYIN BAŞKAN SİZ KİMİN ADINA KONUŞUYORSUNUZ
devlet bahçeliden bu millet bir an evvel kurtulmalı.oyum saadete huzur islamda
Bahçeli için söylediklerinin altına imza atıyorum
'100 bin imzada FETÖ taraması' buna diye bu kadar takıldınız, eğer bir bağın yoksa niye korkuyorsunuz kardeşim. AKP nin içinde fetöcü diyosunuz, karşı çıkan CHP İYİ SP. Eğer bir yaran yoksa gocunma bırak taransın
Biz fetöcüleri hapiste biliyoruz. Hapiste değiller de imza veriyorlarsa, hapistekiler kim?
Rehabilitasyon da kurtarmaz onu.
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