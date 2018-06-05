Saadet Partisi'nden ezber bozan anket açıklaması! 'CHP'ye oy gider' yanıtı

CHP ile Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi'nden, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın 'Saadet Partisi'ne verilen her oy, CHP'ye verilmiş oydur' sözlerine yanıt geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Birol Aydın Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu.

Bu sözlerle ilk kez karşılaşmadıklarını belirten Aydın şunları söyledi:

“Bu sözleri 16 yıldır duyuyoruz. Seçim Barajı var olduğu sürece de bunları duyacağız. Nasıl Cumhur İttifakı içinde yer alan partiler karşılıklı kazanıyorsa Millet İttifakı içinde bir araya gelen partiler de kutuplaşmayı berhava etme ve sıfır barajla bir takım riskleri ortadan kaldırma konusunda kazanacak. Burada CHP’nin de İYİ Parti’nin de Saadet’in de kazançları var. Biz bunlara laf yetiştirmek için çalışmıyor, işimize bakıyoruz. Biz 40 takla da atsak bize oy vermeyecek olan bir kısım insanı tatmin etmek için zamanımızı harcamıyoruz. Ağzımızı yormuyoruz. İsraftır, biz israfa karşıyız.”

'DİP DALGA VAR'



Saadet Partisi olarak seçim sonuçlarından çok ümitli olduklarını anlatan Aydın, seçmen davranışının önceki seçimlerden daha farklı oluştuğunu belirterek dip dalgaya işaret etti. Aydın, “Dip dalga kimin lehine, aleyhine gerçekleşecek net söylemek mümkün değil ama biz kendi lehimize bir dip dalga oluştuğuna dair ümitliyiz. AK Parti içinde çok katı, fanatikçe tavır belirleyenler dışında toplumun her kesiminde hem ittifakın oluş gayesi hem de Saadet Partisi’nin Meclis’te olmasına dönük müspet bir yaklaşım görüyoruz. Bu müspet yaklaşımın bir miktarı bize oy olarak gelecek. Bunun miktarı nedir tam olarak söylemek mümkün değil” dedi.

'SEÇMEN ANKETÇİLERLE OYNAYABİLİR'



Anketlere mesafeli yaklaştıklarını söyleyen Aydın, “Biz Meclis’te grup kuracak bir tabloyu net olarak görebiliyoruz. Ancak dip dalga neye tekabül edecek onu bilmiyoruz daha da üstü olabilir. Seçmen anketçilerle oynayabilir” dedi.

