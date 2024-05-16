HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkede yanardağ patlamalarının ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

O ülkede yanardağ patlamalarının ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

16.05.2024 17:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda yaşanan bir dizi patlamanın ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

O ülkede yanardağ patlamalarının ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, geçen haftadan beri patlamaların olduğu Ibu Yanardağı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Wafid, eyalete bağlı Halmahera Adası'ndaki yanardağın volkanik faaliyetlerinin incelenmesi sonucu uyarı seviyesinin 3'ten 4'e, en yüksek seviyeye çıkartıldığını belirtti.

Yetkililer, yerel halk ve turistlere 1325 metre yüksekliğindeki Ibu Yanardağı'nın 7 kilometre çevresinde herhangi bir faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Ibu Yanardağı'nın 13 Mayıs'ta patlaması sonucu çevrede kül bulutları oluşmuştu.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın patlama sırasında püskürttüğü volkanik küllerin, zirveden yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve patlamanın 5 dakika 6 saniye sürdüğünü kaydetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci'den Demirtaş açıklaması! "Siyasette yumuşama" detayı...Birinci'den Demirtaş açıklaması! "Siyasette yumuşama" detayı...
İstanbul'daki bu ilçeler sıcaklığı daha çok hissediyorİstanbul'daki bu ilçeler sıcaklığı daha çok hissediyor
MİT'ten çocuklar için uyarı: "Paylaşmadan önce iyice düşünün"MİT'ten çocuklar için uyarı: "Paylaşmadan önce iyice düşünün"
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Yanardağ
En Çok Okunan Haberler
Şenol Güneş adım adım imzaya gidiyor!

Şenol Güneş adım adım imzaya gidiyor!

Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı!

SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

Özel hastanede skandal sözler! Hastane ortağından sağlıkçıya: Sana yolda tecavüz ettiririm

Özel hastanede skandal sözler! Hastane ortağından sağlıkçıya: Sana yolda tecavüz ettiririm

22 Haziran'da düğünü olacaktı! Sokak ortasında katletti

22 Haziran'da düğünü olacaktı! Sokak ortasında katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.