Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki "Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon 'dan bunlar oy çıkar mı? Bunlar öyle ki, düşünün 7 Haziran seçiminden sonra Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor, 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Suç şu anda aday olan kişinin daveti. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Söylediği laf şu; 'Cumhurbaşkanı adayı bırak.' Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı bırak' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme, bunun da düzeltilmesi lazım. Mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli. Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Ama sandıkta." sözleri üzerine Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli."





