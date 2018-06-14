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Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

SEÇİM HABERLERİ  | 14.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Trabzon'da yaptığı konuşmada, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı hakkında "Bana göre yanlış bir gelişme, düzeltilmesi lazım" sözlerine yanıt geldi. Twitter üzerinen açıklama yapan Demirtaş, "Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan" ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki "Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon 'dan bunlar oy çıkar mı? Bunlar öyle ki, düşünün 7 Haziran seçiminden sonra Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor, 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Suç şu anda aday olan kişinin daveti. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Söylediği laf şu; 'Cumhurbaşkanı adayı bırak.' Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı bırak' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme, bunun da düzeltilmesi lazım. Mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli. Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Ama sandıkta." sözleri üzerine Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli."

demirtass

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Günaydın güzel ülke'min güzel insanları. Filmin sonu yaklaşıyor bay recep. İlk tur da bye bye Recep diyoruz milletçe!!!
E şimdi demirtaş haklı beyler dağılın.
Ceza evinden nasıl paylaşım yapıyor bu adam ?
ula silho adamın askerlik fotolarına bak asteğmen olarak yapmış zaten tsk lise mezunlarını asteğmenliğe alıyor çok boş konuşuyorsun. içerde olmanda hayır var.
şu diploma olayını çözün artık.varmı yokmu ? gerçekleri açıklayın cıvkı çıktı bu işin dava açılsın araştırılsın şahitler bilirkişi ne gerekiyorsa yapılsın...
rte sağa sola emir vermeye başladı..galiba bu sefer recep yolcu...
ya bu adam içerden nasıl twit atıyor. öyle bir cezaevi varsa bizide gönderin bedava internet
Evet doğru, şartları olmalı tabikide, en azından ekonomi ya da siyaset okumalı. Zaten Demirtas suçlu ise nasıl aday olabildi acaba? Enteresan bir durum... İkinci tura kalınca bizi bahçeli kandırdı denirse şaşırmam
Günaydın güzel ülke'min güzel insanları. Filmin sonu yaklaşıyor bay recep. İlk tur da bye bye Recep diyoruz milletçe inşallah..
Günaydın güzel ülke'min güzel insanları. Filmin sonu yaklaşıyor bay recep. İlk tur da bye bye Recep diyoruz milletçe inşallah..
Lütfen Sayın Erdoğan 58 kişinin kimin tarafından öldürüldüğünü söylesin. bu konuda HDP meclise araştırma önerisi getirdi. hem de defalarca. AKP ve MHP oyları ile bu öneri red edildi. Neden? Kim öldürdü o insanları? Katil Kim? Meydanlarda birilerini suçlamak ve meclis araştırma önergesini red etmek tezat oluşturuyor ve hukuksuzluk meydana getiriyor.
Erdoğan, ne kadar HDP ve Demirtaş'ın Üzerine Gittikçe, ben daha bir hırslanıyorum. 1 Oy HDP'ye 1 Oy Demirtaşa...
Vay garibanlar hala diploma diyorlar. Arkadaşlar tsk zamanın da erdoğanı subay olarak askerliği yaptığını ve o dönemde de subay olabilme şartı üni mezunu olabilmekti tsk gibi ülkenin en disiplin yerinde bu adam lisans yapmadan akıl var mantık var nasıl yedek subay olacaktı... erdoğan kapı gibi marmara üni iktisat fakultesi mezunu hala korkakca onun diploması yok o cbaskanı olamaz demek saçma bence fizik öğretmeninden cbaskanı olmaz görende gizik profösörü sanacak
ADAMSIN SeLoCan
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