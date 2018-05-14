Temel Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi

“ARTIK YETER DEĞİŞTİRİN” Sözcü'de yer alan habere göre, Karamollaoğlu, adaletin mülkün temeli olduğunu, adalet olmadan devletin de olamayacağını ifade etti, “Adalet ülkeyi yönetenlerin iki dudağı arasına sıkıştırılamaz. Sultanı bile hizaya getirecek güçte olmadan o memlekette adalet var denilemez. Onun için artık yeter değişirin şu iktidarı” dedi. Sözleri “Bilge Başkan, Temel Başkan”, “Mücahit Erbakan” sloganlarıyla bölünen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“MECALİMİZ KALMAZ”



“Sivas AKP döneminde geriledi, işsizlik arttı, yatırım azaldı. Sivas'ta üniversiteyi bitiren burada iş bulacağını düşünemiyor. Sizleri uyarmak istiyorum. Bu seçim Türkiye'nin bu istikamette yapacağı en önemli seçimdir. Eğer bu ülke bir 4-5 sene daha bugünkü politikalar ile yönetilirse ayakta duracak mecalimiz kalmaz. Türkiye'nin beka problemi var diyorlar. On beş sene önce AK Parti iktidara geldiği zaman böyle bir beka problemi var mıydı? Yoktu, bizi bu hale AK Parti hükümetinin yanlış politikaları getirdi. Onun için değiştirme zamanı.”

“AFTAN DAHA ÖNEMLİSİ ADALETTİR”



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Cumhur ittifakı”nın ortakları AKP ve MHP arasındaki “af” restleşmesiyle ilgili de konuştu. Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen af önerisi için şöyle dedi: “Eğer hukuk normal işliyorsa affa ihtiyaç olmaz. Af olacaksa, devlete işlenmiş suçlarda olabilir. En önemlisi aftan çok adaletin kamil manada sağlanması lazım. Af söz konusu olduğunda siyasiler ‘Yok ben girmiyorum' diyebilir mi? Ya sesiz kalacak ya da ‘Tamam' diyecek. Üzüntü verici bir hal. Hükümetler ülkenin problemlerini çözmek için vardır. Vaatleri de sorunların çözümüne yönelik olmalıdır. Siyaset kesinlikle üç kağıtçılık mesleği değildir. Algı oluşturma da bunun içine giriyor. Siz yapmadığınızı yapıyormuş gibi gösteriyorsunuz, derde derman oluyormuş gibi bir his oluşturuyorsunuz.”

