Apple Maps baştan sona yenileniyor

iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği açıklama sonunda geldi. Apple sık sık eleştirilen Maps uygulamasını güncelleme kararı aldı. Üstelik navigasyon uygulaması için ufak güncellemeler ile yetinilmeyecek. Amerikalı teknoloji devi uygulamayı en baştan hazırlayarak baştan sona yenileyecek.
Apple, navigasyon ve harita uygulamasını güncellemek için sadece kendi araçlarını değil, aynı zaman iPhone kullanıcılarının topladığı verileri de kullanacak. Şirket elbette bunu yaparken kullanıcı mahremiyetine özen göstererek yapacaklarını açıklamayı ihmal etmedi.
Yenilenmiş Maps uygulaması ilk olarak IOS 12 betasının yeni sürümünde kullanıma sunulacak. Ancak ilk aşamada yeni versiyonu sadece ABD’nin San Francisco eyaletinde kullanıcılar kullanabilecek. Uygulamanın yeni versiyonu zamanla diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak.
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