Asus'tan iki ekranlı dizüstü: ZenBook Pro

Tayvan'da düzenlenen Computex fuarındaki teknolojik ürün yağmuru devam ediyor. Birçok üreticinin yeni cihazlarını tanıttığı fuarda Asus da birçok yeni modelini duyurdu. Bunlardan biri de ilginç bir ürün olan ZenBook Pro dizüstü bilgisayar. Bu bilgisayar ilk bakışta standart bir ürün olarak görünse de dokunmatik fare alanı olan touchpad aslında bir ekran. Yeni nesil MacBook Pro'da bulunan ekrana benzeyen bu bölüm haliyle biraz daha büyük ve klavyenin alt kısmında yer alıyor.

ZenBook Pro özellikleri

Asus'un ScreenPad adını verdiği özellik klavyede F6 tuşuna basıldığında aktif oluyor ve normalde sıradan bir yüzey olan dokunmatik fare alanı bir ekrana dönüşüyor. Bu alanın büyüklüğü 5.5 inç ve ekranın çözünürlüğü ise 1920 x 1080 piksel. Asus tarafından geliştirilen bir yazılımla bu ekranda müzik çalar, hesap makinesi, numpad gibi özellikleri kullanabiliyor, Word ve PowerPoint gibi Microsoft Offiice uygulamaları da deneyimlenebiliyor. Ayrıca bu ekranı Chrome’da dolaşırken bir YouTube viedosu izlemek için de kullanabiliyorsunuz