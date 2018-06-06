Asus'tan iki ekranlı dizüstü: ZenBook Pro

Tayvan'da düzenlenen Computex fuarındaki teknolojik ürün yağmuru devam ediyor. Birçok üreticinin yeni cihazlarını tanıttığı fuarda Asus da birçok yeni modelini duyurdu. Bunlardan biri de ilginç bir ürün olan ZenBook Pro dizüstü bilgisayar. Bu bilgisayar ilk bakışta standart bir ürün olarak görünse de dokunmatik fare alanı olan touchpad aslında bir ekran. Yeni nesil MacBook Pro'da bulunan ekrana benzeyen bu bölüm haliyle biraz daha büyük ve klavyenin alt kısmında yer alıyor.
ZenBook Pro özellikleri
Asus'un ScreenPad adını verdiği özellik klavyede F6 tuşuna basıldığında aktif oluyor ve normalde sıradan bir yüzey olan dokunmatik fare alanı bir ekrana dönüşüyor. Bu alanın büyüklüğü 5.5 inç ve ekranın çözünürlüğü ise 1920 x 1080 piksel. Asus tarafından geliştirilen bir yazılımla bu ekranda müzik çalar, hesap makinesi, numpad gibi özellikleri kullanabiliyor, Word ve PowerPoint gibi Microsoft Offiice uygulamaları da deneyimlenebiliyor. Ayrıca bu ekranı Chrome’da dolaşırken bir YouTube viedosu izlemek için de kullanabiliyorsunuz
Bilgisayarın teknik özelliklerine bakacak olursak Intel 8.nesil i5, i7 ve i9 işlemci seçenekleri, 15.6 inçlik full HD ya da 4K çözünürlük, Nvidia GeForce 1050Ti, 1050 GTX seçenekleri, 16 GB'a çıkabilen RAM, 1 TB olabilen SSD ve 1.88 kg ağırlık sunuluyor. Asus Zenbook Pro'nun aynı zamanda 14 inçlik bir sürümü daha var ve isteyen kullanıcılar bu modeli de tercih edebilecek.
Model numarası UX580 olan Asus ZenBook Pro'nun başlangıç fiyatı 2299 dolar olarak açıklandı. Yeni model Temmuz ayından itibaren satışa sunulacak.
ZenBook Pro Teknik özellikleri
Intel 8. Nesil i5, i7 ve i9 seçenekleri
15,6 ya da 14 inç inçlik dokunmatik ana ekran (1920 x 1080 FHD ve 3840 x 2160 UHD seçenekleri)
5.5 inç FHD ScreenPad
Nvidia GeForce 1050Ti, 1050 GTX seçenekleri
16 GB'a kadar arttırılabilir DDR4 RAM
1 TB'a kadar SSD depolama alanı
1,88 kg ağırlık
Deep Dive Blue ve Rose Gold Trim renk seçenekleri
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