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Avrupa’da en çok satan SUV modeli: Renault Captur!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

Son dönemde Avrupa’da yükselişe geçen mini SUV ve crossover segmenti 2018’in ilk çeyreğinde satış patlaması yaşadı. SUV segmentine ilgi çığ gibi büyüyor. İşte detaylar.

Avrupa’da en çok satan SUV modeli: Renault Captur!

Son dönemin en popüler segmentlerinden biri olan SUV segmentine olan talep giderek büyüyor. Bu segmentteki araçlar kompakt boyutları, yerden yüksek yapısı ve şık tasarımları ile hathcback modellerin bir adım önüne geçiyor. Tüm bu özelliklerden dolayı bu segmentteki araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Tabii otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı Avrupa’da bu ilgi daha büyük. Hâl böyle olunca SUV segmenti güçlü bir şekilde büyüyor.

Otomotiv endüstrisi hakkındaki güçlü tahminlerde bulunan ve özellikle Avrupa ülkelerinde otomobil satışları için üç aylık raporlar hazırlayan analiz şirketi LMC Automotive, geçtiğimiz günlerde Avrupa kıtası SUV satışları için yeni bir rapor yayınladı.

Avrupa’da en çok satan SUV modeli: Renault Captur!

LMC Automotive tarafından hazırlanan 2018’in ilk çeyrek raporunda Renault Captur listenin başında yer alırken, Peugeot 2008 ise ikinci sırada yer aldı. Ayrıca son dönemde detaylı bir şekilde revize dilen Dacia Duster, ilk üçe girmeyi başardı.

Listenin ilk sıraları kadar dikkat çeken diğer bir detay ise 10. sıradan listenin sonuna giren Nissan Juke diyebiliriz. 2010 yılında piyasaya sürülen bu model ilk çıktığı dönemde tartışmasız bir prestije sahipti. Ancak yaşlanan Juke, geçtiğimiz yıl 5. sırasında yer aldığı listeye bu yıl 10. sıradan zar zor girebildi. Ancak önümüzdeki yıl müşterilerin taleplerini tam anlamıyla karşılayabilecek yeni bir Nissan Juke bekleniyor.

LMC Automotive’nin raporunda belirttiği üzere son dönemde özellikle Avrupa’da düşen dizel talepleri kompakt SUV’lara pek fazla etki etmedi. Bu segment kullanıcıları daha çok benzinli modellere yöneliyor.

Avrupa’da 2018’in ilk çeyreğinde en çok satan küçük SUV modelleri:

1.Renault Captur
2.Peugeot 2008
3.Dacia Duster
4.Opel / Vauxhall Mokka
5.Fiat 500X
6.Volkswagen T-Roc
7.Citroen C3 Aircross
8.Opel / Vauxhall Crossland X
9.Ford EcoSport
10.Nissan Juke

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv Renault Peugeot otomobil

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