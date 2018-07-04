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BMW, tesislerine elektrikli modelleri entegre ediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi BMW Group’ta Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Dirk Hilgenberg geçtiğimiz günlerde iddialı bir açıklama yaptı. Hilgenberg, 2025 yılına kadar şirketin küresel satışlarının %25’inin saf elektrikli ve melez hibrid modellerden oluşacağını söyledi.

BMW, tesislerine elektrikli modelleri entegre ediyor!

BMW Group’ta üretim sistemleri, teknik planlama ve fabrika inşaatları gibi birçok kritik noktada aktif rol oynayan Dirk Hilgenberg, Alman üreticinin kilit isimlerinden. Bu nedenle söyledikleri son derece önemli.

BMW Group, alt kuruluşları olan MINI ve Rolls-Royce‘nin de dahil olduğu grup satışlarının dörtte birinin saf elektrikli ve melez hibrid modellerden oluşmasını planlıyor. Şirket, 2025 yılına kadar yaklaşık yarısı saf elektrikli olmak üzere tam 25 yeni elektrikli otomobili ürün yelpazesine eklemeyi planlıyor. Bunlardan en yakın olanları ise elektrikli MINI Cooper ve BMW iX3.

Alman üretici Avrupa’nın en büyük araç üretim tesisi unvanına sahip olan Dingolfing fabrikasını revize etmeye başlamakla elektrikli araçlar konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Dingolfing fabrikası, 18.500 kişilik üretim gücüyle yıllık 340.000 araç üretim kapasitesine sahip. Tesis markanın 3, 4, 5, 6 ve 7 serilerinin üretiminin yanı sıra Rolls-Royce için de gövde parçaları üretiyor. Öte yandan markanın mini elektrikli şehir arabası i3 için parça üreten tesis BMW 5 ve 7 serilerinin hibrid varyantlarını üretiyor. Tesisin 2020 yılına kadar elektrikli araçlar için pil ve motor üretmek üzere üretim bantlarını büyütmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde otomotiv endüstrisini odak noktası olarak belirleyen ABD merkezli yönetim danışmanlığı şirketi AlixPartner tarafından ilginç bir rapor yayınlandı. Raporda 2022 yılına kadar dünya genelinde 207 yeni elektrikli aracın piyasaya çıkacağı yazıyor.

Öte yandan önümüzdeki beş yıl içerisinde otomotiv endüstrisinde elektrifikasyon çalışmalarına 255 milyar dolar para harcanacağı da yer alıyor. Piyasada elektrikli modellere karşı düşük bir tüketici talebi mevcut. Tüm bu yetersiz  talebe rağmen bu tahminler gerçekleşir mi henüz bilinmez. Ancak bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
BMW Almanya otomotiv

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