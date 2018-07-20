Çinli Huawei 100 milyon telefon sattı

Çinli Huawei'de yüzler gülüyor. Teknoloji devi bu yıl için kendisine 200 milyon akıllı telefon satışı hedefi koymuştu. Açıklanan 100 milyon satış rakamı ile yolun yarısı geçilmiş oldu.

Markanın, yılın ilk yarısındaki satışlarına dört önemli model damga vurdu: Huawei P20 ve P20 Pro modelleri toplamda 6 milyon sattı. Firmanın alt markası olan Honor'ın Honor 10 modeli ise üç hafta içinde 3 milyon satış rakamına ulaştı. Huawei P20 Lite modeli de Mayıs ayının en çok satan yedinci telefonu olmayı başardı. Elbette bunların dışında Mate 10 serisi, diğer Honor modellerinin de katkısı büyük. Şimdi en önemli soru Huawei hedefine ulaşabilecek mi?

Honor 10 başarılı satışlarına devam ediyor. Huawei Nova 3 yine beklentilerin yüksek olduğu bir telefon. Ayrıca Honor 8 ve 9 serileri de katkı yapmaya devam ediyor. IFA 2018 fuarında tanıtılacak Huawei Mate 20 serisi de yine merakla beklenen modeller arasında.

Tüm bu modellerle beraber markanın yılsonuna kadar 200 milyon telefon satış adetine ulaşması mümkün görünüyor. Özellikle fiyat/performans anlamında ciddi bir avantajı olan markanın bu hedefe ulaşmasına kesin gözle bakılıyor.

Kaynak: Teknolojioku

