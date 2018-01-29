Dedikoduyu ve kaçak elektriği oyuna çevirdiler

Dünya genelinde 48 saatliğine oyun geliştiricileri tek bir tema üzerinde oyun geliştirmek üzere buluşturan Global Game Jam (GGJ) etkinliğinde birbirinden ilginç oyunlara imza atıldı.

Etkinliği iple çeken oyun geliştiriciler, bu yılın temasının "iletim" olarak açıklanmasıyla hummalı bir çalışmaya girişti. Oyun geliştiriciler, bireysel ya da ekipler halinde 48 saatin sonunda çalışan bir oyun ortaya koymak için çaba harcadı.

40 bin oyun geliştirici katıldı

Her geçen yıl artan bir ilgi gören GGJ'ye bu yıl 109 ülkede, 804 merkezde, yaklaşık 40 bin oyun geliştirici katıldı.

Etkinliğin Türkiye ve dünyadaki en önemli merkezlerinden ODTÜ Teknokent bünyesindeki GGJ ATOM, bu yıl 225 oyun geliştiriciye ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Kimi oyun geliştiriciler çadırlarıyla adeta etkinlik alanında kamp kurarken, konforuna düşkün olanlar dinlenmek için beraberlerinde getirdikleri şişme yatak ya da yer minderlerini tercih etti. Bu kadar şanslı olmayanlar ise kısa süreli dinlenmeler için boş bulabildikleri banklarla yetinmek durumunda kaldı.