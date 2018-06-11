Efsane geliyor! Fallout 76’nın çıkış tarihi E3’te açıklandı

Bethesda’nın yeni gözbebeği Fallout 76 hakkındaki yeni bilgiler E3 2018 etkinliğinde duyuruldu. Oyun dünyasının en çok oynana oyun serilerinden birisi olan Fallout’un yeni oyunu bize online bir dünya sunacak gibi.

FALLOUT 76 FALLOUT SERİSİ İÇİN İLKLER BARINDIRACAK



Fallout 76 öncelikle Fallout tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Yeni Fallout oyunu bütün imkanlarının online versiyonda kullanılabileceği bir oyun olacak. Arkadaşlık olayının ön plana çıktığı Fallout 76’da aynı zamanda yalnızlar da düşünülmüş. Bu düşüncenin bir ürünü olarak oyun tek başına da oynanabilecek. Etkinlik sırasında oyundan yeni bir fragmanda yayınlamayı unutmayan Bethesda, tanıtım sırasında oyunun haritasının Fallout 4’ün haritasından 4 kat daha büyük olduğunu sık sık vurguladı.

‘BETHESDA’NIN FALLOUT 76 HAKKINDA SÖYLEMEDİĞİ ŞEYLER VAR’



Kotaku’nun aktardığı bilgilere göre Bethesda E3 2018’i boş geçmiş sayılabilir. Zira ona göre Bethesda’nın Fallout 76 hakkında paylaşmadığı daha bir sürü bilgi var. Son olarak söyleyelim; Bethesda’nın Fallout 76 çıkış tarihi için açıkladığı tarih 14 Kasım 2018’i işaret ediyor. Bence hep şu mübarek günlerde hep beraber oyunun ertelenmemesi için dua edelim.



