Facebook'tan devrim yaratacak girişim! İşte o robotun ayrıntıları

Facebook beklenmedik bir patent başvurusuyla herkesi şaşırttı. Patentte "telepresence" robotlarına benzer, üç tekerleğe sahip ancak iki tekerlek üzerinde dengede durabilen bir robot bulunuyor. Şirket konu hakkında henüz bir yorum yapmamış olsa da, patentteki çizimler Facebook'un uzun mesafeli elektronik iletişimi geliştirmeyi planladığına işaret ediyor.
Benzer robotlar, sinema sektöründe uzaktan video ve fotoğraf çekimi için kullanılıyor. Bu robotun diğer telepresence robotlarından temel farkı ise, iki tekerlek üzerinde sanki bir hover board gibi dengede durabilmesi. Bu da anlaşıldığı kadarıyla kamera ya da benzeri bir cihaz taşınıyorsa onu daha yükseğe kaldırmak için kullanılabilir.
Facebook'un gelecek f8 Geliştirici Konferansında yeni bir donanım ürünü tanıtması bekleniyor. "Portal" kod isimli bu ürünün fotoğraf ve video kaydedip paylaşabilen sosyal ağa ile entegre bir mobil cihaz olduğu tahmin ediliyor. Patenti alınan bu robota ait detayların da f8'de ortaya çıkması bekleniyor.
Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!
Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum