Fortnite Switch’e geliyor!

Nintendo, ülkemize CD Media aracılığı ile giriş yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir aksilik olmazsa Haziran ayında resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapacak olan Nintendo Switch için bombaların ardı arkası kesilmiyor. 3. parti geliştirici desteğini arkasına alan Nintendo, çok yakında Fortnite‘ı Switch sahipleri ile buluşturacak.

Uzun bir süredir Battle Royale türündeki oyunun Nintendo Switch‘e geleceği söyleniyordu. Paladins’in Switch’e gelmesinden sonra Fortnite söylentileri iyice alevlenmişti. Bugün ise Battle Royale tutkunları için muhteşem bir haber daha geldi.

Nintendo Daily News sitesinin haberine göre; Fortnite 12 Haziran yani yarın eShop’taki yerini alacak. Nintendo Switch için yine bütün platformlarda olduğu gibi ücretsiz olarak yayınlanacak olan oyunda, satın alma seçenekleri yer alacak.

Switch sahiplerinin PUBG de gelir mi dediğini duyar gibiyiz. Ancak PC ve Xbox One X’de bile optimizasyon sıkıntıları çeken PUBG’nin henüz Switch’e gelme gibi bir ihtimali bulunmuyor. Ancak ilerleyen günler ne gösterir bilinmez.

Battle Royale türündeki oyunları Switch’te oynamak çok keyifli olacak gibi görünüyor. Özelliklede yaz günlerinde Wi-Fi bağlantısının olduğu dış mekanlarda kesintisiz Battle Royale oyunu oynamak büyük keyif verecektir.

LG G8 ThinQ özellikleri nasıl olacak?



