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Galaxy S10'da da ekrana entegre parmak izi okuyucu olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni cep telefonu Galaxy S10 modelinde ekrana entegre parmak izi sensörü olacağı kesinleşti.

Galaxy S10'da da ekrana entegre parmak izi okuyucu olacak

Son ayların teknoloji dünyasında konuşulan teknolojisi ekrana entegre parmak izi teknolojisi. Telefonların ekranlarının giderek büyürken, çerçevelerin küçüldüğü bir ortamda neredese zorunlu hale gelen bu teknoloji (arkaya parmak izi okuyucu koymak istemeyen markalar için) yaygınlaşacak gibi görünüyor. İlk olarak Xiaomi Mi 8 akıllı cep telefonunde kullanıma sunulan bu özelliğin Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli Galaxy S10'da da kullanılacağı iddia ediliyor.

Firmaya yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre bu teknoloji Galaxy S10 modelinde kesin olarak yer alacak. Aslında bu teknolojiyi Note 9 ile getirmeyi planlayan Samsung, henüz tam anlamıyla olgunlaşmadığı için şimdilik bu modelde kullanmayacak. Ancak önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S10 modelinde ekrana entegre bir parmak izi okuyucu bulunacağı kesinleşti gibi.Qualcomm tarafından geliştirilen bu ekrana entegre parmak izi okuyucu ultrasonik teknolojisini temel olacak.

Gelen iddialara göre Samsung kendi entegre parmak izi okuyucusunu da geliştiriyor. Optik versiyonlardan farklı olarak daha hızlı ve doğru çalışan ultrasonik parmak izi sensörleri, parmak dokusunun üç boyutlu haritasını çıkartarak güvenliği ciddi oranda artırabiliyor.

Elbette bunların birer iddia olduğunu hatırlatalım. Fakat bu iddialar oldukça güvenilir kaynaklara dayanıyor ve gerçekleşmesine kesin gözle bakılıyor. Yine de her geliştirilen teknolojinin her zaman hayata geçirilmeyeceğini ve zaman zaman sadece Ar-Ge faaliyeti olarak kaldığını da belirtmeden geçemiyoruz.

Galaxy S10 parmak izini ekrandan okuyacak

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Anahtar Kelimeler:
galaxy s10 Samsung Galaxy S10 teknoloji

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