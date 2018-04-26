God of War oyunu için önemli güncelleme

Geçtiğimiz hafta raflardaki yerini alan God of War, küçük büyük tüm PS4 sahiplerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Henüz Sony ya da Santa Monica’dan oyunun satış rakamlarına ilişkin bir bilgi gelmemiş olsa da GoW’un son derece başarılı bir grafiğe imza atması pek de sürpriz olmayacaktır.

Öncelikli olarak şunu belirmek gerekiyor. Genel itibariyle son dönemde yayınlanan pek çok oyun, çıkışına müteakip devasa güncellemeler alıyor. God of War için yayınlanan güncelleme ise bunlardan hayli farklı.

Oyunun forumunda ve benzer platformlarda GoW içerisinde yer alan metinlerin çok küçük olduğu ve okunmasında zorluk çektiğine dair bazı şikayetler mevcuttu. Bu durumu göz önüne alan Santa Monica, oyun içerisine bu metinlerin daha büyük gözükmesini sağlayacak yeni bir ayar menüsü getirdi.

Ayrıca metin desteğinin yanı sıra oyundaki bazı hatalar da 1.12 güncellemesi ile düzeltilmiş oldu. Örneğin oyunun hemen başlarında yer yer kasmalar göze çarpıyordu. Yeni yayınlanan güncelleme sonrası bu kasmaların tamamen ortadan kaybolduğu dikkatlerden kaçmadı.

Sonuç olarak GoW online destekli bir yapım olmadığı için sık sık güncellenmeyecektir. Belki oyun bundan sonra 1 ya da 2 güncelleme daha alabilir.

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