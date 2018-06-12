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Google'dan Füreya Koral'a Doodle

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Google anasayfasındaki logosunu yani Doodle'ı ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı Füreya Koral 108. yaş gününe ayırdı.

Google'dan Füreya Koral'a Doodle

Özel günlerde ve ünlü isimlerin doğum günlerinde ana sayfasındaki Doodle (logosunu) değiştiren Google, 12 Haziran 2018 tarihinde de benzer bir adım attı. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın seramik sanatçısı olan Füreya Koral'ı anasayfasına Doodle olarak taşıyan Google, sanıtçının 108. yaş gününü unutmadı. Doodle tasarımına tıklayan kullanıcılar, Füreya Koral'a ilişkin tüm haberleri tek bir sayfadan görüntüleyebiliyor.

FÜREYA KORAL KİMDİR?

12 Haziran 1910 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Füreya Koral, 1927'de Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Ardından tanınmış Fransız seramikçi Serré'nin desteği ile, Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. İlk seramik ve taşbaskı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda döndü, Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sergilere katıldı, ödüller aldı. Füreya Koral, 26 Ağustos 1997’de 87 yaşında İstanbul'da öldü.

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FÜREYA KORAL ESERLERİ

Füreya Koral, soyuttan gerçeküstüne uzanan ve zaman zaman yerelliğe ağırlık veren bir anlatım çeşitliliği içinde seramik panolar, üç boyutlu yapıtlar, vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılacak ürünler gerçekleştirmiştir. Özellikle çinicilik konusundaki bilgisi ve yetkin işçiliği yapıtlarında Doğu ve Batı sanatını başarılı bir biçimde birleştirilmesine olanak vermiştir.

Özellikle duvar dekorasyonu, pano ve şömine üstüne çalışmalar yaptı, 1960 yılında da Ankara'daki bir otel için büyük bir pano yaptı. Sanatçının diğer eserleri arasında, 1963 yılında Ankara'da Ulus Çarşısı'na, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'na, 1966 yılında İstanbul'da Ziraat Bankası'na, 1969 yılında İstanbul Divan Oteli'ne yaptığı panolar sayılabilir.

1951’den günümüze kadar yurt içinde ve dışında 32 sergi açtı. Eserleri Paris'teki Salon d'Octobre, Meksiko'daki Modern Sanat Müzesi, Prag'da Napstkovo Müzeum, Washington'da Smitshonian Institute ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki galerilerde sergilendi.

ÖNEMLİ ESERLERİ

Marmara Oteli lobisinde duvar panosu, 1960,
Ankara Ulus Çarşısı'nda duvar panoları, 1962,
Ankara Tam Sigorta Binası'nda duvar panoları, 1969,
Manifaturacılar Çarşısı'nda duvar panosu, Unkapanı/İstanbul, 1969,
Divan Pastanesi'nde duvar panosu, Taksim/İstanbul.
Hacettepe Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi'ndeki duvar panosu, Ankara, 1965
Arts Hotel Istanbul'da bulunan duvar çinileri, İstanbul 2015

Kaynak: Teknolojioku

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