Google'dan Füreya Koral'a Doodle

Özel günlerde ve ünlü isimlerin doğum günlerinde ana sayfasındaki Doodle (logosunu) değiştiren Google, 12 Haziran 2018 tarihinde de benzer bir adım attı. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın seramik sanatçısı olan Füreya Koral'ı anasayfasına Doodle olarak taşıyan Google, sanıtçının 108. yaş gününü unutmadı. Doodle tasarımına tıklayan kullanıcılar, Füreya Koral'a ilişkin tüm haberleri tek bir sayfadan görüntüleyebiliyor.

FÜREYA KORAL KİMDİR?



12 Haziran 1910 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Füreya Koral, 1927'de Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Ardından tanınmış Fransız seramikçi Serré'nin desteği ile, Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. İlk seramik ve taşbaskı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda döndü, Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sergilere katıldı, ödüller aldı. Füreya Koral, 26 Ağustos 1997’de 87 yaşında İstanbul'da öldü.

FÜREYA KORAL ESERLERİ



Füreya Koral, soyuttan gerçeküstüne uzanan ve zaman zaman yerelliğe ağırlık veren bir anlatım çeşitliliği içinde seramik panolar, üç boyutlu yapıtlar, vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılacak ürünler gerçekleştirmiştir. Özellikle çinicilik konusundaki bilgisi ve yetkin işçiliği yapıtlarında Doğu ve Batı sanatını başarılı bir biçimde birleştirilmesine olanak vermiştir.