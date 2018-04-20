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Google, Google Chat ile SMS'i tarihe gömecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2018 20:52 | Son Güncelleme

Google, yeni mesajlaşma uygulaması Google Chat'i duyurdu. Google Chat mesajlaşma konusunda Apple'ın iMessage'ıyla rekabet edecek.

Google, Google Chat ile SMS'i tarihe gömecek

Google mesajlaşma uygulamalarının peşini bırakmıyor. Daha önce Hangouts gibi birçok mesajlaşma uygulaması girişiminde bulunan Google, şimdi daha sağlam adımlar atarak geliştirdiği yeni uygulaması Google Chat ile karşımıza çıktı.

GOOGLE CHAT GOOGLE'IN MESAJLAŞMADAKİ YENİ KOZU OLACAK

Google Chat’in diğer mesajlaşma uygulamalarından ayrılır pek bir yanı yok. Uygulamanın öne çıkan en önemli özelliği sektör genelinde kabul görmüş olan Rich Communication Service standartlarına uyum sağlaması. Google Chat böylece rekabette geri kalmayacak. Ancak güvenlik konusunda uygulamanın vadettikleri gerçekten büyük soru işareti.

google chat

GOOGLE CHAT NE WHATSAPP'A NE İMESSAGE'A BENZİYOR

WhatsApp ve iMessage gibi sektörde popüler olan uygulamalar uçtan uca şifreleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu sayede kullanıcıların mesajları üçüncül kişilerin okuyamayacağı şekilde şifreleniyor ve korunuyor. Fakat bu noktada Google Chat kullanıcılarına hiçbir şifreleme sunmuyor. Bu Google Chat'in en büyük eksisi.

GOOGLE CHAT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Google Chat'in sadece Android için tasarlanmış bir uygulama olduğunu düşünüyorsanız da büyük yanılıyorsunuz. Çünkü Google Chat sadece Android kullanıcılarını değil İOS kullanıcılarını da mutlu edecek. Yakın bir gelecekte, Google Chat ve iMessage'ın SMS'i tarihin tozlu sayfalarına gömmesi beklentiler arasında. Tabi konu SMS'e elveda demek olunca WhatsApp'ın hepsinden popüler olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir.

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