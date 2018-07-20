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Gorilla Glass 6 daha dayanıklı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:16 | Son Güncelleme

Pek çok akıllı telefonun ekranını koruyan Corning markalı camlar, en yeni sürümüyle artık daha güçlü ve daha gelişmiş. İşte Corning Gorilla Glass 6’yı rakiplerinden önde tutan şeyler!

Gorilla Glass 6 daha dayanıklı olacak

Corning, en son iki yıl önce yenilediği Gorilla Glass’ı bugün 6. nesliyle güncelledi. Yeni nesil tahmin edebileceğiniz üzere serinin en güçlüsü ve sağlamı. Fakat Corning’e göre yeni neslin tek avantajı daha yüksekten düşmeye karşı koruma değil, daha çok sayıda düşmeye karşı koruma sağlaması.

Bu bağlamda cam yeni bir materyalden, daha fazla sıkıştırılarak imal ediliyor. Bu sıkıştırma, camı çok sayıda düşmeye karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Firmanın yaptığı testlerde 15 metrelik düşüşlerden sağlam çıkabiliyor. Ayrıca bu testler, Corning’in iddiasına göre 6. nesli, Gorilla Glass 5’ten iki kata kadar daha iyi yapıyor.

Yeni ürünü kullanacak herhangi bir telefonu şimdiye kadar göremedik. Ancak geçmiş tecrübelere dayanarak Gorilla Glass 6‘nın telefonlarda yerini almasının çok uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Corning Corning Gorilla Glass 6

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