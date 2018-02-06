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Güvenli bir internet deneyimi için çocuklarınıza bunları öğretin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 06.02.2018 16:30 | Son Güncelleme

Türkiye’de her ay 44 milyondan fazla kişi hikâyelerini paylaşmak, dünyayı başkalarının gözünden görmek, arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla iletişim kurmak için Facebook’u ziyaret ediyor.

Güvenli bir internet deneyimi için çocuklarınıza bunları öğretin!

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin Facebook’ta vakit geçirirken kendisini güvende hissetmesini isteyen Facebook, her yıl Şubat ayında 130’dan fazla ülkede kutlanan “Güvenli İnternet Günü” kapsamında ebeveynlerin çocuklarıyla güvenli bir internet deneyimi ile ilgili olarak nasıl konuşabileceği konusunda faydalı ipuçları paylaştı:

Çocuğunuza gerçek hayatta geçerli olan kuralların internet ortamında da aynen geçerli olduğunu anlatın: Tıpkı çocuğunuzu karşıdan karşıya geçerken her iki yöne bakması ya da bisiklet sürerken kask kullanması hakkında uyarmanız gibi onlara internette paylaşım yapmadan önce düşünmelerini öğretin.

İyi bir örnek olmaya çalışın: Çocuklar "söylediğinizi değil yaptığınızı yapar" ve bu gerçek hayatta olduğu gibi internet ortamında da geçerlidir. Çocuğunuz için sosyal medyada veya internette bir zaman sınırı belirliyorsanız (ör. Akşam 10'dan sonra mesajlaşmak yok) siz de aynı kurallara uyun.

Erken aşamada iletişim kurun: Araştırmalar, pek çok çocuğun altı yaşından itibaren akıllı telefonlara veya tabletlere erişimi olduğunu gösteriyor. Çocuğunuz sosyal medyaya adım atmadan onunla teknoloji hakkında konuşun. Çocuğunuzun Facebook hesabı varsa kendisini arkadaş olarak eklemeyi göz önünde bulundurun.

Önemli anları tespit edin ve kaçırmayın: Çocuğunuzun ilk kez cep telefonu kullanmaya başladığı ya da Facebook'a ve diğer sosyal medya mecralarına katılacak yaşa geldiği an, temel kuralları belirlemek ve güvenli paylaşım hakkında konuşmak için iyi bir zamandır.

Çocuğunuzdan size öğretmesini isteyin: Çocuğunuzun bilgi sahibi olduğu uygulamalar ve sitelerde onlardan yardım alarak hesap açmak, emniyet, gizlilik ve güvenlik konularını tartışmak için de bir fırsat olabilir. Örneğin, kendi Facebook hesabınızı açarken ona gizlilik ayarları hakkında sorular sorabilirsiniz. Çoğu ebeveynin çok iyi bildiği gibi, çocuğunuz size bir şeyler öğretme fırsatından çok hoşlanacaktır.

Çocuğunuzun deneyimini yönlendirmeye yardımcı olacak daha fazla bilgiye Facebook Ebeveynler Portalı’ndan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/safety/parents

Facebook’ta Emniyet:

İnsanlara topluluk kurmaları için güç vermek ve dünyayı birbirine yakınlaştırmak misyonu ile hareket eden Facebook’un birinci önceliğini, kullanıcıların emniyeti oluşturmaktadır. Herkesin Facebook'u kullanırken kendini güvende hissetmesini sağlamak amacıyla ilkeler, araçlar ve kaynaklar oluşturan Facebook, insanlara kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Facebook, insanlara paylaştıkları şeyler, bunları kiminle paylaştıkları, gördükleri ve deneyimledikleri içerikler ve kimlerle iletişime geçebilecekleri üzerinde kontrol imkânı sunar. Facebook Emniyet Merkezi, Facebook küresel topluluğunu platformun güvenli kullanımı konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan ilkeler, araçlar, kaynaklar ve ipuçları barındırır. Facebook Emniyet Merkezi’ne https://www.facebook.com/safety adresinden Türkçe olarak erişilebilir.

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Facebook güvenlik önlemi

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