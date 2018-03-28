Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!

Tiangong-1 için önümüzdeki günler çok kritik. Başıboş bir şekilde Dünya atmosferine doğru ilerleyen Çin'in ilk uzay istasyonu tahminlere göre 30 Mart ila 2 Nisan arası bir gün yeryüzüyle buluşacak. Kimyasal atık içeren Tiangong-1‘in kesin olarak nereye düşeceği hâlâ belli değil. Türkiye ise risk altında. Ama uzay bilimcilere göre cuma günü Tiangong-1 ile tanışma ihtimalimiz fazla.
TİANGONG-1 CUMA GÜNÜ DÜŞEBİLİR
BBC'nin haberine göre Tiangong-1 1 Nisan Cuma günü düşecek. Tiangong-1 atmosfere girer girmez yanmaya ve yüksek basıncın etkisiyle parçalanmaya başlayacak. Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) bakılırsa Tiangong-1'in parçalarının %70'i okyanusa düşecek ve hiçbir canlıya zarar vermeyecek. Ancak Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) düşünceleri ESA'dan çok farklı.
NASA: TİANGONG-1 İÇİN ÇİN'İ SUÇLARIZ
NASA, Tiangong-1'e ait büyüklüğü kestirilemeyen birçok parçanın, kalabalık yaşamın olduğu şehir merkezlerine düşebileceğini söylüyor. Amerikan Uzay Dairesi, Tiangong-1’i herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermesi durumunda Çinli meslektaşlarını suçlayacaklarını da açık açık dile getiriyor.
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