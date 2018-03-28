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Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.03.2018 22:17 | Son Güncelleme

Çin'in kontrolden çıkan yaramaz uzay istasyonu Tiangong-1 ‘in düşeceği gün için muhtemel tarihler belli oldu. Otoritelere göre Tiangong-1’in bu cuma günü (30 Mart) Dünya'ya düşme ihtimali oldukça yüksek.

Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!

Tiangong-1 için önümüzdeki günler çok kritik. Başıboş bir şekilde Dünya atmosferine doğru ilerleyen Çin'in ilk uzay istasyonu tahminlere göre 30 Mart ila 2 Nisan arası bir gün yeryüzüyle buluşacak. Kimyasal atık içeren Tiangong-1‘in kesin olarak nereye düşeceği hâlâ belli değil. Türkiye ise risk altında. Ama uzay bilimcilere göre cuma günü Tiangong-1 ile tanışma ihtimalimiz fazla.

TİANGONG-1 CUMA GÜNÜ DÜŞEBİLİR

BBC'nin haberine göre Tiangong-1 1 Nisan Cuma günü düşecek. Tiangong-1 atmosfere girer girmez yanmaya ve yüksek basıncın etkisiyle parçalanmaya başlayacak. Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) bakılırsa Tiangong-1'in parçalarının %70'i okyanusa düşecek ve hiçbir canlıya zarar vermeyecek. Ancak Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) düşünceleri ESA'dan çok farklı.

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NASA: TİANGONG-1 İÇİN ÇİN'İ SUÇLARIZ

NASA, Tiangong-1'e ait büyüklüğü kestirilemeyen birçok parçanın, kalabalık yaşamın olduğu şehir merkezlerine düşebileceğini söylüyor. Amerikan Uzay Dairesi, Tiangong-1’i herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermesi durumunda Çinli meslektaşlarını suçlayacaklarını da açık açık dile getiriyor.

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Allahım dünyadaki tüm saraylara düşsün eşit parcalarla yinede sen bilirsin
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