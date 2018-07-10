Hayalleri gerçek oldu: 17 yaşındaki Alyssa Carson Mars’a giden ilk insan olacak

NASA 2033 yılında ilk insanlı Mars görevini yapmayı planlıyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu görev insanlık için pek önemli. Nasıl Ay’a ayak basan ilk insan Neil Armstrong’u unutmuyorsak, uzun yıllar boyunca Mars’a ayak basan ilk insanı da unutmayacağız. NASA içinde daha şimdiden Mars ile buluşacak ilk insan için tahminler yapılmaya başlandı. Ancak o isim çoktan belli oldu. Hatta çalışmalara başladı bile.

17 YAŞINDAKİ ALYSSA CARSON MARS’A GİDİYOR

17 yaşındaki Alyssa Carson, NASA’nın astronot programına seçilip mezun olan en genç kişi. O şimdi ise NASA’nın Louisiana’daki astronot eğitim merkezinde insanlı ilk Mars görevine katılmak için canla başla çalışıyor. Genç yaşına rağmen Advanced Possum Academy’e kabul edilen ve mezun olan 17 yaşındaki Carson, Mars görevine kadar Uluslararası Uzay Üniversitesi’nde eğitim görecek. Eğer eğitimini başarıyla tamamlarsa o zaman 32 yaşına basacak olan Carson, Mars görevinde yer alacak.

‘KADIN ASTRONOTLAR BANA YOL GÖSTERDİ’

Mars görevinin genç ismi Alyssa Carson, konu ile alakalı yaptığı açıklamada 3 yaşındayken izlediği ‘’Backyardigans’’ programından çok etkilendiğini söyleyerek, ‘’Tüm astronotlar, özellikle kadın astronotlar bana izleyebileceğim bir yol gösterdi.’’ açıklamasında bulundu.

ALYSSA CARSON: ‘HER ZAMAN HAYALLERİNİZİ İZLEYİN’

Carson’a göre Mars’a gitme hayalinin çıkış noktası çocukluğu. Onlarca yıl içindeki Mars aşkını canlı tutan genç Astronot adayının şu sözü ise ders niteliğinde: ‘’Her zaman hayallerinizi izleyin ve kimsenin onları sizden almasına izin vermeyin.’’

