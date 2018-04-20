Instagram görünümünü değiştiriyor!

İnstagram Keşfet bölümü kullanıcılar hakkındaki popüler gönderileri öne çıkartıyor. Kişinin takip etmediği kişiler hakkında da bilgi almasını sağlayan Keşfet bölümü en son etiket takibi adında bir özellik kazanmıştı. Bu özellik sayesinde kişinin ilgilendiği etiketler tek bir tuş ile takip edilebilir hale gelmişti. Uzun bir süredir hem uygulamasında hem de keşfet bölümünde görsel bir yeniliğe gitmeyen Instagram sonunda düğmeye bastı.
INSTAGRAM KEŞFETIN YENİ GÖZ BEBEĞİ: KATEGORİLER
Instagram, uygulamasının Keşfet bölümünü kullanıcıların işini kolaylaştıracak şekilde yenileyecek. Uygulama ilk olarak Keşfet bölümünün üst kısmına çeşitli ilgi alanlarından oluşan kategoriler ekleyecek. Örneğin; fotoğrafçılık ve hayvanlar gibi. Bu kategoriler sayesinde kullanıcılar sadece o alanı Instagram, uygulamasının Keşfet bölümünü kullanıcıların işini kolaylaştıracak şekilde yenileyecek. Uygulama ilk olarak Keşfet bölümünün üst kısmına çeşitli ilgi alanlarından oluşan kategoriler ekleyecek. Örneğin; fotoğrafçılık ve hayvanlar gibi. Bu kategoriler sayesinde kullanıcılar sadece o alanı içeren gönderilere kolaylıkla ulaşabilecek. Fakat Instagram'ın Keşfet yeniliği bununla da sınırlı değil.
TWİTTER'DAKİ TT LİSTESİ INSTAGRAM KEŞFETTE
Instagram keşfet kategorilerinin hemen altında çeşitli hashtag'ler yer alacak. Bu hashtag'ler o an Instagram'da popüler olan hashtag'lerden oluşacak. Bu özelliği Twitter’ın trendler sekmesine benzetebiliriz. Instagram aynı Twitter'daki gibi gündemdeki hashtag'leri bizler için sıralayacak.
INSTAGRAM’IN KEŞFET YENİLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?
Keşfeti yenilenmiş Instagram şimdilik sadece Android kullanıcıları için beta sürecinde. İlerleyen aylarda yeni keşfet arayüzünün kararlı sürümünün İOS ve Android uygulamalarına getirilmesi bekleniyor.
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