iPhone 8 Plus için müthiş iddia

Fakat yine de hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşmayı başaran model için ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre iPhone 8 Plus üreticilerinden biri olan Wistron, telefonun montaj aşamasında kalitesiz bileşenler kullanmış.
Bilindiği üzere Apple akıllı telefonlarının montaj kısmını Çinli firmalara yüklemiş durumda. Cupertino merkezli şirketin bu anlamdaki en büyük ortağı Foxconn. Fakat Apple şirket prensibi olarak tek bir firmaya bel bağlamaya sıcak bakmıyor. Dolayısıyla Foxconn’un yanı sıra birkaç firma daha iPhone üretimi gerçekleştiriyor. Bir başka Çinli üretici olan Wistron da bunlardan biri.
Şimdilik yalnızca iPhone 8 Plus üretiminin bir kısmını üstlenmiş olan Wistron, iddialara göre montaj aşamasında kalite yönünden düşük bileşenler kullanış. Telefonun su geçirmezlik derecesini etkileyen bu malzeme yüzünden, iPhone 8 Plus’un suya ve toza karşı sanıldığı kadar dayanıklı olmadığı belirtiliyor.
Wistron’un özür maiyetinde bazı üst düzey yöneticilerine ceza verdiği de gelen söylentiler arasında. Apple’ın konu hakkında Wistron’a nasıl bir yaptırım uygulayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Şunu da dip not olarak tekrardan hatırlatalım. Wistron, iPhone 8 Plus üretiminin yalnızca belli bir bölümünü üstlenmişti. Yani asıl yük yine Foxconn tarafındaydı.
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