iPhone kullanıcılarına müjde! iOS 11.4.1 yayınlandı

Apple iOS 11.4.1’i iPhone iPad kullanıcıları için resmi olarak yayınladı. iOS 12 öncesi yayınlanan son güncellemelerden biri olan iOS 11.4.1 bir ara güncelleme. Ancak bu yeni güncellemenin genel geçer bir güncelleme olduğu anlamına gelmiyor. Aksine iOS 11.4.1 güncellemesinin içeriği kullanıcıları memnun edecek hata çözümlere odaklanıyor.

İŞTE iOS 11.4.1 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN APPLE YENİLİKLERİ



iOS 11.4.1 güncellemesi ile bazı kullanıcılara ciddi sıkıntılar yaratan sorunları onaran Apple, ayrıca Find My iPhone’da AirPods’ların bulunduğu son konumunun görüntülenememe hatasına da çözüm getirmiş. Güvenlik sorunlarına büyük önem verdiği bilinen Cupertinolu şirket, iOS 11.4.1’de de çeşitli güvenlik sorunlarına el atmış. Yeni güncelleme ile borsa hesapları ile e-posta, rehber ve notlar senkronizasyonunun güvenliği arttırılmış.

İOS 11.4.1’DE PİL SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?



Hatırlarsanız iOS 11.4 güncellemesi ile birlikte birçok kişi iPhone’larının durduk yere pilini bitirmesinden şikayetçiydi. Bu sorunun iOS 11.4.1 güncellemesiyle çözülecek sorunlardan biri olacağına herkes emindi. Ancak iOS 11.4.1’in sürüm notlarında iOS 11.4’te karşımıza çıkan pil probleminin çözümü hakkında herhangi bir bilgi yok. Umarız Apple bu bilgiyi yazmayı unutmuş ya da yazmayı gerekli görmemiştir. Yoksa iOS 11.4 mağdurları bir sonraki iOS güncellemesini beklemek durumunda kalacak. Ki sizler de bilirsiniz ki beklemek en korkunç halidir yaşamanın…

