HABER

iPhone kullanıcılarına müjde! iOS 11.4.1 yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

Apple, iPhone kullanıcıları için müjdeyi dün akşam verdi. iOS 12 öncesi iOS 11.4.1 güncellemesini iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınladı. Güncelleme kullanıcıların birçok şikayetini kapatan iyileştirmelere sahip. İşte iOS 11.4.1 güncellemesinin tüm yenilikleri…

iPhone kullanıcılarına müjde! iOS 11.4.1 yayınlandı

Apple iOS 11.4.1’i iPhone iPad kullanıcıları için resmi olarak yayınladı. iOS 12 öncesi yayınlanan son güncellemelerden biri olan iOS 11.4.1 bir ara güncelleme. Ancak bu yeni güncellemenin genel geçer bir güncelleme olduğu anlamına gelmiyor. Aksine iOS 11.4.1 güncellemesinin içeriği kullanıcıları memnun edecek hata çözümlere odaklanıyor.

İŞTE iOS 11.4.1 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN APPLE YENİLİKLERİ

iOS 11.4.1 güncellemesi ile bazı kullanıcılara ciddi sıkıntılar yaratan sorunları onaran Apple, ayrıca Find My iPhone’da AirPods’ların bulunduğu son konumunun görüntülenememe hatasına da çözüm getirmiş. Güvenlik sorunlarına büyük önem verdiği bilinen Cupertinolu şirket, iOS 11.4.1’de de çeşitli güvenlik sorunlarına el atmış. Yeni güncelleme ile borsa hesapları ile e-posta, rehber ve notlar senkronizasyonunun güvenliği arttırılmış.

Picture1

İOS 11.4.1’DE PİL SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Hatırlarsanız iOS 11.4 güncellemesi ile birlikte birçok kişi iPhone’larının durduk yere pilini bitirmesinden şikayetçiydi. Bu sorunun iOS 11.4.1 güncellemesiyle çözülecek sorunlardan biri olacağına herkes emindi. Ancak iOS 11.4.1’in sürüm notlarında iOS 11.4’te karşımıza çıkan pil probleminin çözümü hakkında herhangi bir bilgi yok. Umarız Apple bu bilgiyi yazmayı unutmuş ya da yazmayı gerekli görmemiştir. Yoksa iOS 11.4 mağdurları bir sonraki iOS güncellemesini beklemek durumunda kalacak. Ki sizler de bilirsiniz ki beklemek en korkunç halidir yaşamanın…

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Savaş başlıyor: WhatsApp artık kıpkırmızı olacak!Savaş başlıyor: WhatsApp artık kıpkırmızı olacak!
Samsung Galaxy S10+’ın ön kamerası yalnız olmayacak!Samsung Galaxy S10+’ın ön kamerası yalnız olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone iOS 11.4.1

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrenciler için uygun fiyatlı bilgisayar: Microsoft Surface Go!

Öğrenciler için uygun fiyatlı bilgisayar: Microsoft Surface Go!

Savaş başlıyor: WhatsApp artık kıpkırmızı olacak!

Savaş başlıyor: WhatsApp artık kıpkırmızı olacak!

Samsung Galaxy S10+’ın ön kamerası yalnız olmayacak!

Samsung Galaxy S10+’ın ön kamerası yalnız olmayacak!

Nissan GT-R50 tasarımı ile gönülleri çalıyor!

Nissan GT-R50 tasarımı ile gönülleri çalıyor!

Microsoft'un yeni taşınabilir bilgisayarı: Surface Go

Microsoft'un yeni taşınabilir bilgisayarı: Surface Go

Her eve araç şarj istasyonu zorunlu olacak!

Her eve araç şarj istasyonu zorunlu olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.