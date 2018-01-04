iPhone X'ten sonra sırada ne var?

İsminin halen belirlenmediği ve bilinmediği iPhone X'un yeni versiyonu, Trendforce tarafından yayınlanan bilgiye göre daha gelişmiş bir Face ID sistemine sahip olacak. Face ID, TrueDepth teknolojisi üzerine kurulmuş bir sistem ve iPhone X'da bu teknoloji, çentik üzewrine kurulmuş, kızılötesi kamera, nokta projektörü, ışık projektörü, ortam ışığı sensörü hizmeti sunuyor.
Tasarım noktasında da yine Apple'ın iPhone X'na göre daha gelişmiş bir tasarım kullanacağı söylenen iPhone X'un yeni versiyonunda, ekran-gövde oranın artırılacağı ve daha ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Apple'ın bu yıl içinde 3 yeni telefon daha tanıtacağı söyleniyor. Bunlardan biri iPhone X Plus modeli olan 5.8 ve 6.1 inç'lik cihazda, OLED ekran kullanılacak. iPhone X Plus'ta önceki modelde olan Samsung üretimli ekran yerine LG üretimli bir ekran kullanılacağı biliniyor. Diğer modelin ise 6.1 inç'lik TFT LCD ekrana sahip olacağı biliniyor. Son olarak Apple, 2016'nın Mart ayında tanıttığı iPhone SE modelinin, ikinici versiyonu olan iPhone SE 2'yi de tanıtacağı ve üzerine çalışmalara başlandığı biliniyor.
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