HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sıra dışı tedavi: Denizin 14 metre altındaki basınca eş değer! Kimi duymaya başladı kimi ağrılarından kurtuldu... Türkiye'nin her yerinden talep var

Sıra dışı tedavi: Denizin 14 metre altındaki basınca eş değer! Kimi duymaya başladı kimi ağrılarından kurtuldu... Türkiye'nin her yerinden talep var

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.05.2024 14:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde uygulanan ‘Hiperbarik Oksijen Tedavisi’ ile farklı hasta grupları denizin 14 metre altındaki basınç uygulanarak yüzde 100 oksijen verilerek tedavi ediliyor. Özellikle kronik yarası bulunan, radyoterapi gördükten sonra vücudunda yaralar oluşan, ani işitme ve görme kaybı yaşayan hastalara uygulanan her birisi 2 saat süren 30 seanslık tedavi, bugüne kadar yüzlerce kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hizmet veren ‘Hiperbarik Oksijen Tedavisi’ yöntemi, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen hastaların talebini karşılıyor. Kapsül içinde oluşturulan kuru dalış ortamında 12 kişilik gruplar halinde tedavi alan hastalara, denizin 14 metre altındaki basınç uygulanıyor. Hastalara basınçla eş zamanlı olarak da maske yardımıyla yüzde 100 oksijen veriliyor. Özellikle kronik yarası bulunan, radyoterapi gördükten sonra vücudunda yaralar oluşan, ani işitme ve görme kaybı yaşayan hastalara uygulanan her birisi 2 saat süren 30 seanslık tedavi, bugüne kadar yüzlerce kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu.

Mynet Youtube

Eskişehir’de uygulanan tedavi, çevre illerde bulunmamasından dolayı yoğun talep görüyor. Farklı illerden de gelen taleplerin daha rahat karşılanabilmesi için günde 3 farklı seans ile yapılan tedavinin, önümüzdeki süreçte daha sık yapılabilir hale gelmesi için çalışmalar başladı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, önümüzdeki süreçte Hiperbarik Oksijen Tedavisi için seans sayılarının arttırılacağı ve daha fazla hastaya hizmet verileceği belirtildi.

"KASIĞIMDAKİ VE KALÇAMDAKİ AĞRILAR İÇİN ÇOK İYİ GELDİ"

"KASIĞIMDAKİ VE KALÇAMDAKİ AĞRILAR İÇİN ÇOK İYİ GELDİ"

Kalça ekleminde yaşadığı ‘Avasküler Nekroz’ hastalığından dolayı Hiperbarik Oksijen Tedavisi alan 46 yaşındaki Avukat Gürkan Çalışkan, ağrılarının azaldığını belirterek, “Avasküler nekroz adı verilen kalça kemiğinin eklem yerinde kılcal damarların çalışmamasına bağlı olarak ödemim var. Kas ve kemiklerimde sıkıntı yaşıyorum. Ağrılarım azaldı. Eklemlerimde ve kasıklarımda çok ağrılarım vardı. Onda faydasını gördüm.

14 seanstır geliyorum, daha 16 seansım var. Hareket kısıtlamalarım azaldı. Koltuk değneği kullanıyorum. Yere basmamam gerekiyor rahatsızlığımdan dolayı. Kasığımda ve kalçamda çok ciddi ağrılarım vardı. Bu ağrılar için iyi geldi. Azaldı ağrılarım. Avuç içlerimiz kırmızı, yüzümüz kan basıncından dolayı kızarık, bir nevi Kaz Dağları’nda oksijen solumak gibi” dedi.

"TEDAVİDEN SONRA DUYMAYA BAŞLADIM, ÖNCEDEN HİÇ DUYMUYORDUM"

"TEDAVİDEN SONRA DUYMAYA BAŞLADIM, ÖNCEDEN HİÇ DUYMUYORDUM"

olda yürüdüğü esnada bir anda işitme kaybı yaşayan 63 yaşındaki Güler Saymaz, Hiperbarik Oksijen Tedavisi almak için Aydın’dan Eskişehir’e geldi. Tedavi başladıktan kısa süre sonra olumlu sonuç alarak tekrar duymaya başladığını belirten Güler Saymaz, “Bir anda kulağım duymamaya başladı. Yürürken, ayaktayken oldu. Bir gün sonra baş dönmeleri ve mide bulantıları başladı.

Ondan sonra buraya yönlendirdiler. Aydın Nazilli’den geliyoruz. Hiperbarik tedavisi için oradan doktorumuz yönlendirdi. Tedaviden sonra duymaya başladım, önceden hiç duymuyordum. Her yerde olmalı, sadece buralarda değil. Aydın’da olsa gider gelirdik. Aydın’dan Eskişehir’e geldik” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tedavi
En Çok Okunan Haberler
Gram altın fiyatı için İslam Memiş ‘kırmızı çizgi’ diyerek açıkladı

Gram altın fiyatı için İslam Memiş ‘kırmızı çizgi’ diyerek açıkladı

Diyanet, kurban kesim bedelini açıkladı

Diyanet, kurban kesim bedelini açıkladı

Engerek yılanlarının çiftleşme dansı kamerada

Engerek yılanlarının çiftleşme dansı kamerada

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

Karısını ve 3 çocuğunu boğarak öldürdü, sonra kendini astı

Karısını ve 3 çocuğunu boğarak öldürdü, sonra kendini astı

Okuldan atılan kız öğrenci silahla liseyi bastı! Dehşet anları kamerada

Okuldan atılan kız öğrenci silahla liseyi bastı! Dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.