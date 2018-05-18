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Metro Exodus çıkış tarihi 2019’a kaydırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde son çeyreğe ait finansal sonuçlarını açıklayan THQ Nordic, bu bağlamda yakında çıkacak oyunların çıkış tarihiyle ilgili açıklamalar da yaptı. Firmadan yapılan açıklamada 2018 Sonbahar olarak lanse edilen Metro Exodus çıkış tarihi, 2019 ilk çeyreği olarak güncellendi.

Metro Exodus çıkış tarihi 2019’a kaydırıldı

Geçtiğimiz E3 oyun fuarında tanıtılan ve 2018’in en çok beklenen oyunlarından biri olan Metro Exodus ertelendi. İşte Metro Exodus çıkış tarihi hakkındaki son detaylar.

Metro serisinin 3. oyunu olan Metro Exodus geçtiğimiz E3 oyun fuarında ortaya çıkmıştı. Yapımcı ekip oyunun geliştirme sürecinde hayli yol kat ettiği için etkinlikler kapsamında çeşitli oynanış videoları da yayınlanmıştı. Yayınlanan oynanış videolarıyla oyun severler üzerinde heyecan yaratan yapımın, çıkış tarihinin ertelendiği ortaya çıktı. Daha önce Metro Exodus çıkış tarihi olarak 2018 Sonbahar’ı işaret edilmişti. Fakat bu tarih daha da ileriye kaydırıldı.

Yani Metro Exodus çıkış tarihi bir 4 – 5 ay ileri alındı diyebiliriz. Erteleme kararının neden alındığına dair bir bilgi ise paylaşılmadı. Fakat mantık çerçevesinde düşünecek olursak, THQ Sonbahar döneminde oluşan rekabet ortamından çekinmiş olabilir. Sonuçta o periyotta pek çok sağlam oyun satışa sunuluyor. Dolayısıyla çok daha kısır geçen bir zaman diliminde satışa sunulacak olan Metro Exodus, Sonbahar dönemine kıyasla çok daha başarılı bir satış performansı ortaya koyabilir.

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Anahtar Kelimeler:
THQ Nordic oyun

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