HABER

Microsoft'tan çok önemli Windows 10 S kararı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 06.02.2018 16:26 | Son Güncelleme

Microsoft'un yeni çıkacak olan hafif ve sadeleştirilmiş işletim sistemi Windows 10 S için önemli bir değişiklik planlanıyor.

Microsoft'tan çok önemli Windows 10 S kararı

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 S Modu olarak karşımıza çıkacak. Firma bu isim değişikliği ile yazılımın ürünler portföyüne daha da uygun hale geleceğini düşünüyor. Yeni Mod birçok Windows sürümünde kullanıma sunulacak. Yazılım sadece Microsoft Store üzerinden indirilebilecek uygulamalar üzerinde çalışıyor.

S Modu olarak Windows 10 Pro kullananların ise yazılımın tam sürümüne geçmek için 49 dolar ödemeleri gerekiyor. Windows 10 Ev sahipleri ise tam masaüstü deneyimine ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Microsoft Nisan ayında fiyat değişikliğine gitmeyi planlıyor. Bu yüzden S Modu'nun detaylarında Nisan ayında duyurulacağı tahmin ediliyor. Windows 10 S modu yüklü yeni bilgisayarlar alanların ne kadarının tam sürüme geçeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 10 S teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgililer Günü'nde gelecek bu tehlikeye hazırlıklı olun!

Sevgililer Günü'nde gelecek bu tehlikeye hazırlıklı olun!

Çinlilerin yeni gözdesi Huawei P20'den ilk görüntüler

Çinlilerin yeni gözdesi Huawei P20'den ilk görüntüler

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor

Elon Musk'ın alev silahı için zor günler başlıyor

Elon Musk'ın alev silahı için zor günler başlıyor

Güvenli bir internet deneyimi için çocuklarınıza bunları öğretin!

Güvenli bir internet deneyimi için çocuklarınıza bunları öğretin!

Spotify tahtını mı kaybediyor?

Spotify tahtını mı kaybediyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.