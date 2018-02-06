Microsoft'tan çok önemli Windows 10 S kararı

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 S Modu olarak karşımıza çıkacak. Firma bu isim değişikliği ile yazılımın ürünler portföyüne daha da uygun hale geleceğini düşünüyor. Yeni Mod birçok Windows sürümünde kullanıma sunulacak. Yazılım sadece Microsoft Store üzerinden indirilebilecek uygulamalar üzerinde çalışıyor.
S Modu olarak Windows 10 Pro kullananların ise yazılımın tam sürümüne geçmek için 49 dolar ödemeleri gerekiyor. Windows 10 Ev sahipleri ise tam masaüstü deneyimine ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Microsoft Nisan ayında fiyat değişikliğine gitmeyi planlıyor. Bu yüzden S Modu'nun detaylarında Nisan ayında duyurulacağı tahmin ediliyor. Windows 10 S modu yüklü yeni bilgisayarlar alanların ne kadarının tam sürüme geçeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor
Rusya'dan şaşırtan karar! Türkiye’den yardım istedi!
Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı
YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Kurşuna dizdi!
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
İşte Samsung'un son sürprizi: Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus
İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum