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Microsoft'tan yapay zekaya yatırım kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Yapay zeka konusunda çalışmalar yapan Bonsai şirketi, Microsoft tarafından satın alındı.

Microsoft'tan yapay zekaya yatırım kararı!

Microsoft, yapay zeka ürünleri konusunda çalışmalarda bulunan Bonsai şirketini bünyesine kattığını duyurdu.

Genel olarak API’ler yardımıyla yazılım geliştirme setleri oluşturmasıyla ünlenen Bonsai, 2017 yılında Google’ın DeepMind’ına benzer bir sistem geliştirerek endüstriyel kontrol sistemlerinin programlanması işini 45 kat daha hızlı şekilde yapabilmişti. Bonsai, geçtiğimiz yıl ek olarak Siemens ile ortaklık kurup tepkime süreleri konusunda da bazı çalışmalara adım atan bir firma.

Microsoft’un yetkili isimlerinden Gurdeep Pall, konu hakkında: “Bonsai’nin zengin simülasyon araçları ve Microsoft Research’de ki pekiştirilmiş öğrenme çalışmaları ile birleştirilen platform, kontrol ve kalibrasyon görevleri için her türlü bağımsız sistemi oluşturmak ve en basit içerikli yapay zeka alt yapısını oluşturabilmek için kullanılacak” açıklamalarına yer verdi.

Microsoft, firmayı bünyesine katarak gelecekte yapay zeka üzerine başlatacağı çalışmalarını Bonsai ekibine devredecek. Böylelikle işi profesyonel insanlara bırakarak marka değerine değer katmış olacak. Bakalım, Microsoft ileride karşımıza ne gibi çalışmalar ile çıkacak?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Bonsai şirketi

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